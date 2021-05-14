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桃議員批：諾富特違法2月就遭檢舉　鄭文燦：有破口務必檢討改正

▲蘇家明市政總質詢中指出，諾富特違法使用今年2月就遭檢舉。（圖／市議會提供）

▲蘇家明市政總質詢中指出，諾富特違法使用今年2月就遭檢舉。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員蘇家明14日於市政總質詢中指出，今年2月份就有民眾向桃市府檢舉諾富特違法使用，卻未見市府單位正視，直至日前爆發諾富特群聚感染事件，引發各界關注，市府衛生、觀旅局相關單位才重視並開罸。蘇家明並問及市府向諾富特開罰議題，要求相關單位未來更要嚴加把關。

衛生局長王文彥說明，華航諾富特飯店因涉及管理權責問題，因此在管理上與桃園市一般防疫旅館有所不同。而針對諾富特飯店一館未經市府核准卻擅自將部分樓層作為航空公司機組員的檢疫旅宿，且曾有與一般民眾同層混住之情形，已違反傳染病防治法相關規定，因此依違規時程逐日計罰，共裁處126萬6000元罰鍰。

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觀旅局長楊勝評表示，2月份發現時，還有些事情需進一步釐清。楊局長認為，整件事的關鍵仍在於飯店也需盡到良善管理之責，即便法規齊全，如缺乏良善管理仍有可能產生破口。針對桃園防疫旅館目前情形，楊局長說明，目前桃園共有19家防疫旅館正在營運中，近期剛完成防疫旅館總體檢，衛生局也有針對相關部分詳加考核，未來在管理上絕對沒有問題。

市長鄭文燦補充說明，航空機組員的防疫規範與一般入境民眾不同，機組員入境後無論執行多少天的檢疫期，於期滿時皆需進行PCR核酸檢測，而針對外籍航空公司的機組員也積極建議中央一律皆需進行PCR核酸檢測。航空機組人員涉及人員管理權責問題，場所可由市府檢查、管理，但機組人員則由民航局及航空公司共同管理。

此外，針對華航諾富特違規混住情形，鄭市長表示，華航諾富特飯店除作為外籍機組員的過境旅館外，更是華航機組員的防疫宿舍，當初民航局指定諾富特二館為檢疫旅館，一館的部分則維持國際觀光飯店運作，並未向桃市府申請為防疫旅館，當初也有發函請民航局釐清一館不應作為華航宿舍或機組員的防疫旅館，桃市府也同時表明「不混住不分層」的立場；至於罰款部分，市府則追溯至去（2020）年9月，依違規時程逐日計罰，共裁處126萬6000元罰鍰。鄭市長也說，華航諾富特在防疫管理上確實有缺失，但無論如何只要有破口都一定要想辦法檢討、改正。

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