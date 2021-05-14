新冠肺炎疫情升溫　監察院暫緩辦理巡察業務

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情持續升溫，監察院14日召開各委員會召集人會議，決議6月8日前暫緩辦理中央及地方機關巡察業務。

監察院14日下午發布新聞稿指出，有鑑於中央流行疫情指揮中心已提升新冠肺炎疫情至第二級警戒，考量國內疫情已轉趨嚴峻，中央及各縣市政府刻正全力投入防疫工作。

監察院表示，為避免增加中央及地方機關行政作業負擔及降低染疫風險，監察院14日召開各委員會召會議，討論監察院中央及地方機關巡察業務之因應措施。

監察院說明，按照「監察院巡迴監察辦法」第7條規定，各責任區巡察委員應按直轄市、縣（市）為單位，每巡察年度巡察2次，同條第2項亦有明文規定，前項巡察次數，遇有重大天然災害、事故，或各組巡察委員認有必要時，得不受次數之限制。

監察院說，考量地方機關巡察業務，須由監察委員率同人員至轄區巡察，並與民眾面對面受理陳情，巡察時中央及地方政府進行簡報之機關人員亦為數不少。

監察院強調，為避免增加中央及地方機關行政作業負擔及降低染疫風險，監察院召開各委員會召集人會議，決議暫緩辦理中央巡察，並建議地方機關巡察各組委員亦比照辦理，於6月8日前暫緩相關巡察行程。

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