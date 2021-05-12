快訊／侯友宜宣布：新北全面關閉圖書館、運動中心等公共場館　　

記者羅婉庭／新北報導

國內新冠疫情一夕驟變，指揮中心12日宣佈，新北市蘆洲獅子會群聚累計共11人，今天共新增16例本土案例，新北市府緊急召開會議將宣布最新應變措施，市長侯友宜表示，即日起關閉公有場所包括文化場館、圖書館、活動中心、國民運動中心。

侯友宜表示，即日起強化二級警戒，八大特殊娛樂行業及網咖、電子遊戲場全部暫停營業，以及運動中心、文化場館、活動中心、圖書館全部關閉。營業場所採取嚴格人流管制，落實防疫，

國內新冠疫情一夕驟變，據傳新北市中和、永和、新店及台北市萬華區都有個案，蘆洲後續則有7、8人確診，一日暴增逾10例，中央流行疫情指揮中心做出最新公佈後，新北市府召開內部會議定調應變措施，並於14：30對外說明，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

繼指揮中心11日有6名本土確診找不到感染源後，今日包括北北基、宜蘭再傳出有人染疫，足跡延伸至高雄，指揮中心下午將宣布超過10例本土案例及相關疫調，並預告近期疫情警戒恐升級至第三級。

新北市上午已發布新一波重要活動調整，包括即日起至6月8日新北校園全部不開放，鄰里活動全部取消，防疫旅館加強檢查，加強為一個月2次，五股、三重、中和、永和展開大規模清消。

侯友宜表示，如果疫情不斷往上升溫，爆發大型社區感染或出現跨區社區感染，中央會有應變升級準備，新北目前已不是只有二級，已做好三級警戒整備，如果社區感染無法控制，該封鎖、該超前部署該做就要做。

侯友宜說，他不斷呼籲不能無視全球疫情，台灣無法置身度外，阻絕於境外是最重要關卡，從諾富特事件就可知道，政府在阻絕境外這塊有待加強，後續疫調後找不到感染源，這就是社區感染的開始，更是社區感染爆發的徵兆，當社區感染案例一個個出現，就是社區群聚大爆發正在進行中。



