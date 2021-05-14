視察桃園防疫旅館！蘇貞昌談「疫情大爆炸」：有人沒做好SOP

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

全台疫情大爆發，今（14日）單日就增加29例本土確診案例；行政院長蘇貞昌下午前往桃喜飯店防疫旅館視察，會後接受媒體聯訪，坦言世界疫情急遽變化、情勢嚴峻，「向國人同胞報告，我們經過一年多的經驗，不但有更充足的準備，所有的防疫物資，包括口罩、酒精種種，都非常充足豐富，請大家不用緊張，不必搶購。大家一起來努力，讓台灣挺過這一波疫情。」

▲行政院長蘇貞昌前往桃園視察桃喜飯店防疫旅館。（圖／市府新聞處提供）

蘇貞昌表示，台灣疫情出現變化，全國同胞大家更努力做好防疫，其中防疫旅館是非常重要的一環，「感謝鄭市長很努力，地方各旅館的配合，在全國準備充足的防疫旅館，供需要的運作。也向國人同胞報告，我們經過一年多的經驗，不但有更充足的準備，所有的防疫物資，包括口罩、酒精種種，都非常充足豐富，請大家不用緊張，不必搶購，另外，我們也看到所有工作人員更有經驗，機制運作也更完善，我們希望這一波的疫情，因為大家一起來努力，能夠讓平安在台灣，讓台灣挺過這一波疫情。」

針對今中央流行疫情指揮中心指出，確診的案例中還有7例感染源不明，台灣是否已經進入第三期狀態？蘇貞昌回應，疫情相關資訊均由指揮中心疫調盤整後，向國人同胞宣布，「我們看到這一波疫情就是因為有人沒有做好指揮中心所要求的防疫SOP，所以才會讓很多地方出現各種狀況，我們就必須大家一起，來把他做得更好，希望國人同胞對於這一次這樣的情況，我們更要警惕，政府各個工作人員，也都要更警惕，我們一起來把他做好。」

另關於昨513大停電一事，蘇貞昌表示，昨全台天氣炎熱，用電高峰落在下午1時50分，達到3656萬千瓦，「在這個時候我們備轉容量還超過10%，而我們太陽光電發電也超過核電，所以不是如假訊息所說，太陽光電供不上來，或者發電不足，純粹是因為操作機電的問題，所以我們對於相關用電，政府要更努力的在發電尤其是輸配電上，怎麼樣做到各區塊、各區域，避免再有南電中送、南電北送的情形，所以我們怎麼樣早日，讓三接完成，早日讓中部能夠發電以氣代媒，都是非常必要，我們希望國人同胞，各地方政府大家一起配合，因為從昨天停電大家更能感覺到，我們一時一刻都不能沒有電，大家一定要讓供電穩定，才能符合民生工業經濟各方面需求，大家一起來努力，才能讓台灣能夠供電無虞。」