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快訊／侯友宜宣布：八大場所一律停業　營業場所全面人流管制

記者羅婉庭／新北報導

國內新冠疫情一夕驟變，指揮中心12日宣布今天新增16例本土案例，其中，蘆洲前獅子會會長的群聚確診累計共11人。對此，新北市府緊急召開會議，市長侯友宜下午宣布最新應變措施，下令八大場所全部暫停營業，人潮聚集店家若做不到人流管制、防疫措施就暫停營業。

侯友宜表示，即日起強化二級警戒，八大場所全部暫停營業，運動中心、文化場館、活動中心、圖書館全部關閉。營業場所採取嚴格人流管制，落實防疫。

國內新冠疫情一夕驟變，繼指揮中心昨天宣布有6名本土確診找不到感染源後，今天上午繼續傳出包括北北基、宜蘭有人染疫，足跡延伸至高雄，而指揮中心今天下午也表示， 單日新增16例本土案例。

在中央流行疫情指揮中心公布最新疫情後，新北市府也召開內部會議定調應變措施。

事實上，新北市上午已發布新一波重要活動調整，包括即日起至6月8日新北校園全部不開放，鄰里活動全部取消，防疫旅館加強檢查，加強為一個月2次，五股、三重、中和、永和展開大規模清消。

侯友宜表示，如果疫情不斷往上升溫，爆發大型社區感染或出現跨區社區感染，中央會有應變升級準備，新北目前已不是只有二級，已做好三級警戒整備，如果社區感染無法控制，該封鎖、該超前部署該做就要做。

▲▼因應疫情，侯友宜召開應變會議會後記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

侯友宜說，他不斷呼籲不能無視全球疫情，台灣無法置身度外，阻絕於境外是最重要關卡，從諾富特事件就可知道，政府在阻絕境外這塊有待加強，後續疫調後找不到感染源，這就是社區感染的開始，更是社區感染爆發的徵兆，當社區感染案例一個個出現，就是社區群聚大爆發正在進行中。 

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