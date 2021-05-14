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獨／一張圖驚曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻等4小時：真的不行

▲獨／一張照片曝萬華茶室篩檢潮　他頭皮發麻等快篩：真的不行。（圖／讀者提供）
▲住在萬華的郭先生抱怨，大批人潮湧入西園醫院快篩，但院方未妥善控制現場，讓人與人過分近距離接觸，非常不妥。（圖／讀者提供）

記者陳凱力／綜合報導

台北市萬華區阿公店爆發群聚，造成附近居民人心惶惶，14日當地西園醫院也湧入大批民眾前往快篩，因為人數實在太多，平均每人要等上4小時以上，大批篩檢人潮湧出，雖有配戴口罩，但人與人之間的距離過分密集，也讓等候民眾憂心忡忡。

一名郭姓讀者向《ETtoday》投訴表示，他在今日下午前往西園醫院進行快篩，發現現場等候民眾很多，院方無法消化這麼多快篩，所有人擠在快篩區，雖然有配戴口罩，但人與人之間的「近距離」實在讓他頭皮發麻。

郭先生不滿的表示，現場許多民眾都是居住在茶室附近的高風險地區，幾乎都是認識的相約結伴而行，在排隊期間民眾不斷聊天，院方也無法將人群疏散或是引導至安全距離，連撥打1999也遲遲不見改善，他從下午前往排隊，直到5點左右完成篩檢，亂象一直無法控制，大嘆「弄這個快篩，真的不行」。

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