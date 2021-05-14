南投禁宮廟跨縣市遶境！堵社區感染風險　活動難維持社交距離

▲南投縣政府即起禁止各宮廟舉辦跨縣市遶境，圖為草屯敦和宮和台中玉闕朝仁宮舉辦聯合遶境活動情形。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒提升至第二級，為避免群聚擴大社區感染風險，南投縣政府依內政部函文，要求各宮廟自即日起至6月8日前，停辦所有跨縣市遶境類型活動。

縣府民政處表示，考量跨縣市辦理的宗教遶境、進香、出巡、遊行等活動，參與者多為不特定對象，活動型式難以保持社交距離，且活動地點遍及各地，主管機關難以監督主辦單位落實實聯制、全程正確戴口罩和其他必要性的防疫措施，參加人員一旦發生感染，可能對國內防疫體系造成巨大衝擊，不得不謹慎因應。

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民政處指出，尤其現在疫情警戒提升至第2級，為避免社區感染擴大的風險，除函請各鄉鎮公所和宗教團體能進一步輔導轄內團體和信眾，於第2期疫情警戒期間（自即日起至6月8日止），停止辦理所有跨縣市遶境類型活動，也希望各宗教宮廟都能確實遵守，並強化各項防疫規定。

另外，縣府在此警戒期間也將加強勸導各宮廟，儘量縮減宮廟慶典活動的規模或延後舉辦，若活動仍要舉行，就要加強防疫管控，遶境路線應選擇較空曠處，信眾也應全程配戴口罩，主辦單位應準備充足的防疫物資，周圍環境增加消毒頻率，並以供餐不共餐方式提供平安餐，籲請各界配合。



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