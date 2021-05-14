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台東綠島防疫查驗再揪通緝犯　移送地檢署歸案

▲▼ 台東綠島防疫查驗再揪通緝犯，移送地檢署歸案。（圖／13岸巡隊提供，下同）

▲▼ 台東綠島防疫查驗再揪通緝犯，移送地檢署歸案。（圖／13岸巡隊提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

海巡署東部分署第一三岸巡隊伽藍安檢所於今(14)日上午配合居家防疫篩檢加強離島旅客身分核對，使用警用手機M-Police裝備執行綠島客船實施查驗時，發現1名林姓通緝犯欲搭船出港前往綠島，經確認身分後實施逮捕並移送至台東地方檢察署歸案。

第一三岸巡隊表示，為配合居家防疫篩檢工作加強離島旅客身分核對，防杜疫情有擴散至離島地區之情形，安檢人員於上午8點32分使用警用手機M-Police裝備針對前往綠島客船實施居家檢疫身分查驗時，發現1名年約38歲的林姓男子因不能安全駕駛遭高雄地方檢察署發布通緝，經聯繫高雄地方檢察署查證當事人身分及通緝令等資訊無誤後，由海巡人員實施逮捕，後續將押解至台東地方檢察署歸案。

▲▼ 台東綠島防疫查驗再揪通緝犯，移送地檢署歸案。（圖／13岸巡隊提供，下同）

第一三岸巡隊指出，本署今年1月起配合居家防疫篩檢工作加強離島旅客身份核對，避免有居家隔離人員違規外出之情形，強化查緝工作，為國人健康安全把關，彰顯本隊執法嚴謹及守護國人之決心；另提醒若民眾若於海域、岸際等地區如發現異常狀況或不法情事，可撥打「118」免付費服務專線，本署將竭誠為您服務。

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