讓考生安心發揮實力 台南國中會考考場環境消毒完成

▲為讓學子安心考試，台南市環保局已完成全市17個考場校園及周遭環境消毒，16日考試結束後還會再次消毒，以降低可能傳播的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19疫情升溫，國中教育會考將在高規格防疫下如期於15日、16日舉行，台南市環保局為讓考生安心應試，14日傍晚前已完成全市17個考場校園及周遭環境消毒，16日考試結束後還會再次消毒，以降低可能傳播的風險。

考場分別設於東區、北區、中西區、南區、永康、安平、善化、歸仁、麻豆、新化、佳里、新營、玉井等區，各區清潔隊環境消毒人員14日上午起陸續到臺南女中、臺南海事學校、台南一中等17所學校作業。大家全副武裝揹起消毒機具、戴上口罩、護目鏡及手套等來回穿梭消毒，噴灑區域除了校園戶外空間、運動場等外，就連洗手檯、廁所也沒放過。總計動員36人次、消毒車17車次。

市長黃偉哲表示，教育是國家培育人才的搖籃，升學考試是檢視青年學子學習成果，防疫期間考試正常舉行，則是檢視市府的防疫準備與成效。面對疫情大家不必過度恐慌，請配合中央及市府各機關的防疫政策並做好自我防護，戴口罩、勤洗手、避免出入人群聚集的公眾場所，不讓疫病有擴散的機會。

環保局長謝世傑表示，環保局會持續配合中央與地方衛生單位執行相關防疫消毒工作，疫情期間民眾可自行為居家或社區環境消毒，以75％酒精或500ppm漂白水（將市售的5％濃度漂白水，以100cc加10公升清水的比例調配）擦拭各式開關、樓梯扶手、電話、桌椅、遊樂設施、玩具常接觸之處；戴過的口罩請摺好才丟入垃圾桶，不要任意棄置以免造成環境髒亂及病毒散佈之風險。

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