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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／禁陪考！北市國中會考採5大措施　吃午餐得用「防疫隔板」

▲▼國中會考。（圖／教育部提供）

▲今年國中會考將於15日、16日舉辦。（示意圖／教育部提供）

記者袁茵／台北報導

面對台北市防疫升級，然而15日、16日就是國中會考，台北市政府決定採取5大措施，包括採實名制、考場全程佩戴口罩、不開放陪考、試場通風且冷氣全開，且要在試場內使用「多功能防疫隔板」才能食用午餐，並不得交談、維持社交距離。

台北市政府12日上午舉辦防疫記者會，出席人員分別為台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、北市教育局長曾燦金、北捷副總經理莊英震、北市公運處長常華珍等人。

曾燦金提及，北市定調採取5大防疫措施，「採實名制考場出入口實施分流報到，並量測體溫及手部消毒」、「進入考場應全程佩戴口罩，考生經勸導不配合者，該科不予計列等級或級分」、「不開放陪考，由國中端成立考生服務隊協助相關事宜」、「試場通風措施，試場冷氣全面開放，冷氣開放時，開啟試場四個角落窗戶5至10公分，前、後門保持關閉；英語聽力測驗照常施測，英聽播放時，關閉四個角落的窗戶」、「午餐規劃原則於原試場使用『多功能防疫隔板』於試場內用餐且不得交談，維持社交距離」。

此外，為降低群聚風險，平日、假日將全面暫停開放北市高中以下學校場地，另有各項活動進行調整。北市高中等學校12日起至6月8日前，取消社團成果發表會，包括活動前練習；畢業旅行、校外教學、校際交流於6月8日前全數暫停。

北市教育局指出，畢業典禮為學生重大學習活動，原則可辦理，應依北市畢業典禮防疫指引，衡酌畢業生人數及適切辦理場地與方式，邀集家長會、教師會代表討論後取得共識，思考多元機制，例如以個別班級、部分班級輪流、線上視訊直播或戶外場地等方式辦理，並加強防疫措施。

▼面對國中會考即將到來，北市教育局推出5防疫措施。（圖／台北市政府教育局提供）

▲▼面對國中會考即將到來，北市教育局推出5防疫措施。（圖／台北市政府教育局提供）

▼多功能隔板。（圖／台北市政府教育局提供）

▲▼面對國中會考即將到來，北市教育局推出5防疫措施。（圖／台北市政府教育局提供）

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