台積電前工程師加入「奇怪公司」賺外快　2天賺1萬2！這下糗爆了

▲李姓前工程師淪為詐騙車手，遭到法官判刑2年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

前台積電李姓工程師2020年失業期間，提供3帳戶給詐騙集團使用，從人人欽羨的百萬工程師淪為詐騙集團幫凶，靠著當車手2天分得1萬2千元，事後仍被警方找上門。李男雖辯稱自己罹患憂鬱症，提供帳戶只為賺外快，不知道變成詐騙集團一份子，但法官認，李姓前工程師學經歷佳、社會豐富，明知對方是「奇怪團體」仍加入，還幫忙領款給上手，認定李姓工程師犯共同詐欺取財罪，判刑2年。

判決指出，具有交大碩士的李男，不明原因離開台積電工程師一職，2020年失業期間透過臉書結識詐騙集團成員，除了提供自己的3個帳戶供轉帳，還兼當「車手」領款，並從中領取1%贓款的報酬。

2020年過年期間，李男拿著提款卡在6分鐘提領29萬，自己分得3000元、隔天再於2家銀行提領92萬元，上繳後自己再分得9000元贓款。

後因被害人報案，檢警展開調查，追出李男是高學歷、高知識且社會經驗豐富的前工程師。李男則說，自己因為找工作才發現這家「奇怪的公司」，並依「客服」指示，提供名下3家銀行帳戶給公司使用，再依公司「經理」指示領款。

李男辯稱不知該公司為詐騙集團，他只因投資失利、經濟狀況不佳、患憂鬱症，才想找工作賺外快，更不知該公司有超過3名員工，因此僅願就普通詐欺的犯行認罪。

法官認，李男擁有交大碩士高學歷、曾於多家外商工作，經驗豐富，已不是年幼無知或與社會隔絕之人，而該份工作就只需依指示領錢後再交給他人，不需技能、低勞力、毫無專業，即可獲得報酬，且李男自己也承認，覺得對方都很神秘、奇怪，顯然了解這份工作是有悖於社會常情、有所懷疑，認定李男主觀上實可知道錢匯入他帳戶且要求提款轉交錢，應屬非法，因此認定他的證詞不足以採信。

法官審酌，李男不思以正途獲取財物，為圖快速獲利，未詳查工作是否正當，即加入詐欺集團，提供自己帳戶並擔任車手，再考量他雖坦承客觀事實，卻始終避重就輕，未見悔意，也未與被害人和解，因此依共同詐欺取財罪3罪，各判1年6月徒刑，合併執行2年。

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