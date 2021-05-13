新竹居檢男「不帶手機躲定位」　遇臨檢秒現形…慘收20萬罰單

▲新竹一名居檢人刻意不帶手機外出，沒想到被路邊臨檢查出身分，開罰20萬元。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子違反居家檢疫規定外出訪友遭開罰20萬，男子視規定為無物，面對開罰根本不放在心上，刻意拖延拒繳，直到財產遭行政執行署扣押凍結，才驚覺事情大條了，嚇得他火速前往繳款，一口氣將罰單繳清。

新竹一名居檢男，在檢疫期間，刻意將手機放在家中再外出訪友，想藉機躲避居檢定位，沒想到卻在行駛間遭員警路邊臨檢，當場比對出是居檢身分，不得外出，居檢男因此被開罰20萬。

居檢男無視裁罰，對於罰單眼不見為淨，直到新竹市衛生局將延遲繳納案件移送新竹分署強制執行，新竹分署受理後除現場執行，另強制扣押其銀行帳戶，居檢男才意識到「歹誌大條」無法再閃躲，最後選擇自行繳納所有罰款，終於換得新竹分署解除其銀行凍結。

法務部行政執行署新竹分署表示，面對日益嚴峻的疫情，針對肺炎裁罰案件(含未依規定戴口罩者)之移送執行，遵從行政執行署指示責成專股專人辦理，並建立單一聯絡窗口，主動了解相關裁罰案件之案情，與衛生主管機關通力合作，並給予被處罰的民眾「強力執行」的壓力，以督促其繳清罰鍰，齊心防堵疫情出現破口。

對於此類蓄意不繳的義務人，執行署除扣押存款、薪資、股票之外，也會現場查扣動產、不動產，更不排除祭出限制出境、拘提管收等強制手段，以彰顯公權力之執行，新竹分署呼籲民眾切勿無視相關防疫規定，希望大家一同守護台灣，新竹分署將克盡職守持續針對拒不繳納罰緩之惡意行為，依法採取迅速且強力之執行手段，絕不容有任何防疫破口。

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