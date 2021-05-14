小一童興奮停電吃燭光晚餐　媽無奈：段考只能靠「實力」了

▲就讀一年級的Mason興奮的拿出玩具陪吃燭光晚餐，不過面對14日的段考，媽媽無奈說，根本沒辦法溫書，只能拚實力了。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

13日下午因興達電廠發生停電狀況造成全台停電，新竹縣市有將近12萬戶受到停電災害，事故發生後，電廠為因應緊急情況，採分區、輪流供電。由於輪流供電，也因此不斷有民眾受困電梯，截至晚間8點為止，新竹縣共獲電梯受困37件，而新竹市則接獲20件受困報案，雖然未有重大災情傳出，但是因停電造成的生活不便卻讓媽媽們苦不堪言。

部分受停電影響的店家採提早打烊因應，也有許多民眾下班、放學後才發現自己在停電的那一區，許多媽媽們悲憤「煮飯煮到一半停電」，臉書哀嚎聲四起，主婦們紛紛拿出備用手電筒進行「燭光晚餐」，沒想到反而讓從未經歷停電過的小朋友大感興奮。

▲中壢的林小姐搬出桌椅、手電筒，在家門口吃完晚餐順便納涼。

竹北一名就讀國小一年級Mason從未經歷過停電，看到媽媽拿出手電「筒配飯」，立馬搬出自己的機器人玩具排排站，共度同樂燭光晚餐。Mason媽媽說，剛好13、14日兩天段考，偏偏遇上停電，只能在輪流供電期加減複習，14日的期中考可說是真正「拚實力」。

還有中壢的林小姐，一家人搬出桌子、板凳、手電筒在庭院吃晚餐，晚餐後因為尚未復電，繼續留在庭院「納涼」。

▲▼住在13樓的陳小姐好不容易走下樓、爬上樓，終於順利回家煮晚餐。

還有家住13樓得陳小姐，從13樓走到一樓外出接小孩，在帶著幼稚園的兒子慢慢從1樓爬上13樓，她氣喘吁吁地說，爬到家門口時幾乎眼冒金星，這個停電實在太「硬斗」了。

►吸力強、支援USB隨插即用「東元廣角吸入式捕蚊燈」買一送一手刀買起來

►台積電前工程師加入「奇怪公司」賺外快 2天賺1萬2！這下糗爆了



►嚴防疫情！竹市再頒五措施：八大列稽查重點、賽龍舟取消



►找到了！搭陌生男機車消失35天 6度逃家國中女生「51」送回家



►新竹都城隍列1203案足跡 周邊消毒閉2天！攤商：看直播才知道