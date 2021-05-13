新竹都城隍列1203案足跡　周邊消毒閉2天！攤商：看直播才知道

▲新竹都城隍列1203案足跡，下午緊急大消毒。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

案1203五股獅子會前會長群聚感染足跡今天再公布，5月9日當天下午曾到過新竹市都城隍廟，雖然停留時間仍待調查，不過依然讓廟方及廟前攤販看到直播嚇了一大跳，廟方於下午3點公布關閉廟門，並要求廟前攤販於4點前收攤完畢，市府人員也在4點後進行消毒。

「看中央流行疫情指揮中心直播才知道！」廟人員說，下午看到電視直播才知道有足跡，因此第一時間趕快決定關閉廟門、通知攤商收攤。

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市府環保局表示，此次收到通報後立刻通知消毒人員於下午4點前往消毒，消防局派出3名消毒人員，以千分之1的康美克進行消毒，預計受影響的攤販有多達20多家，攤商與城隍廟將關閉2天後才能再度重啟。

▲▼新竹都城隍預計關閉宮門2天，周邊攤商也配合期間歇業。

足跡消息公布後除了廟方緊急關閉宮門、攤販快速收攤，連廟前廣場都快速呈現淨空狀態，部分不知情的消費前往購物，看到拉起封鎖線嚇了一跳，經詢問後嚇了好大一跳，顧不得逛街就匆匆離去，廟方人員也表示，這也是疫情以來第一次接獲有確診者足跡、第一次關閉廟門消毒。

新竹市長林智堅下午也召開緊急記者會表示，此次疫調結果顯示，其中一位確診者足跡曾在5月9日18點到19點之間，於新竹市都城隍廟周邊商圈外帶購物，並非進入都城隍廟內，市府接獲消息後，立即啟動消毒作業，新竹市都城隍廟及周邊攤商今、明兩天將暫時不開放參香、不營業，待消毒完成再重新開放，也針對鄰近周邊道路與店家擴大消毒範圍，請民眾仍謹守防疫原則，切勿恐慌。

▲新竹市環保局派員以千分之1康美克進行消毒。

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