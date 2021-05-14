　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／本土疫情大爆發！世新、東吳、輔大宣布「下週起改遠距授課」

▲▼ 開學防疫！東吳大學採電子貼紙入校　境外生檢疫一日補500元 。（圖／東吳大學提供）

▲東吳大學指出，校內將進行大規模消毒。（圖／東吳大學提供）

記者崔至雲／台北報導

因應疫情升溫，多所學校已啟動線上教學，稍早世新、東吳、輔大等學校也表示，從下週一(5/17)起進行全面性的遠距教學，後續將視疫情再決定是否持續此上課模式。東吳大學也強調，東吳因地緣關係引發學生憂慮，為守護東吳全體師生健康，除遠距上課外，也將於兩校區進行大規模消毒。

世新大學指出，因應國內本土疫情延燒，校長為確保校園安全、維護教職員生健康，指示自下週一（17日）起，本校所有課程皆改為遠距教學，後續將因應疫情發展與實際狀況做滾動式修正。授課老師會利用elearn平台、FB或Line群組等方式，通知學生修課相關事宜，若有任何問題亦可主動聯絡系辦或授課老師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 開學防疫！東吳大學採電子貼紙入校　境外生檢疫一日補500元 。（圖／東吳大學提供）

東吳大學也說，因應疫情升溫，東吳大學召開校級防疫會議後決定，從下週一(5/17)起，外雙溪和城中兩校區進行全面性的遠距教學，兩週後視疫情狀況再決定是否持續遠距上課模式，至於特殊課程，如無法進行線上教學的實驗課，則採取彈性措施，由任課老師向教務處報備後進行，上課師生同樣必須遵守實聯制、量測體溫。而實施遠距教學期間，行政人員正常上班，維持學校正常運作。

東吳提到，近期爆發多起案例，東吳大學由於地緣關係引發學生憂慮，為守護東吳全體師生健康，除遠距上課外，也將於兩校區進行大規模消毒；另外，東吳大學將再加強住宿的防疫措施。東吳大學校長潘維大表示，遠距教學不代表停課，學生須配合健諮中心，填寫防疫生活日誌，東吳大學也會確實掌控學生足跡，避免成為防疫破口。

東吳強調，在教學品質方面，東吳大學教學科技推廣組已提供遠距上課的教學影片，讓師生更熟悉線上教學方式，提供非常時期的教戰守則。至於東吳大學推廣部，因課程較為多元，不在上述規範之列，相關措施請參考推廣部官網說明。

輔大說明，國內疫情持續升溫，配合國家防疫政策，保障師生健康安全，輔仁大學將於 5 月 17 日(一)至 110 年 5 月 30 日（日），實施遠距教學授課計劃。全體學生不到課室上課，採數位遠距之方式修業。

輔大表示，教師將透過線上教學同時掌握學生出席及參與狀況，並提醒學生避免群聚，隨時提高自主防疫健康管理意識與作為，學校關注及關心全校師生健康，祈願大家平安

ET快訊
快訊／本土確診爆炸！　台北市立動物園宣布休園
快訊／比照雙北！　基隆市也宣布「八大行業」暫停營業
快訊／跟進台北市！　桃園「十大行業」暫停營業
快訊／醫護人員確診！三總松山院區急消毒
躲衛生局查100人群聚！　全大運關20名成大生地下室3小時
沒被匡列到！　宜蘭婦揪出「自己確診」
快訊／日政府宣布　「緊急事態擴大」至9都道府縣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

不斷更新／4天增65本土！「各縣市防疫措施」懶人包一次看

師生匡列71人一採陰！桃園某國小1學童確診　補習班也匡列70位

《蘋果日報》宣布停刊！網飆出時代眼淚：懷念之前王建民頭版

獨／一張圖驚曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻等4小時：真的不行

衛生局查群聚！20名成大生「關地下室150分鐘」　哀號：像集中營

宜蘭即起禁止宮廟遶境！跨縣市進香暫停　足跡簡訊通知篩檢

南投禁宮廟跨縣市遶境！堵社區感染風險　活動難維持社交距離

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

不斷更新／4天增65本土！「各縣市防疫措施」懶人包一次看

師生匡列71人一採陰！桃園某國小1學童確診　補習班也匡列70位

《蘋果日報》宣布停刊！網飆出時代眼淚：懷念之前王建民頭版

獨／一張圖驚曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻等4小時：真的不行

衛生局查群聚！20名成大生「關地下室150分鐘」　哀號：像集中營

宜蘭即起禁止宮廟遶境！跨縣市進香暫停　足跡簡訊通知篩檢

南投禁宮廟跨縣市遶境！堵社區感染風險　活動難維持社交距離

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

台北電影節遺珠／《緝魂》張鈞甯、藍葦華《當男人》錯失原因曝光

蔡英文：謝謝中央地方合作防疫　你們是最辛苦的第一線戰士

疫情加劇　棒協：玉山盃青棒、華南盃青少棒延後舉辦

快訊／本土確診案例爆炸！　台北市立動物園宣布休園

孫安佐女友爆「深夜擅闖遊樂設施」！　附近全是三角錐…樂PO文

大豐有線電視防疫升級　全額補助員工接種COVID-19疫苗

北市防疫升級！　張惠妹男友酒吧急宣布「全面停工」

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

生活熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

即／傳高雄確診　陳其邁緊急召開防疫會議

急診室排滿疑似個案篩檢！新光醫：別掛號

更多熱門

相關新聞

台灣在後疫情時代的下一步

台灣在後疫情時代的下一步

全球疫情仍嚴峻，接下來數年，世界都恐怕「回不去了」過去的生活。近日連日爆發本土案例的台灣，下一步又該何去何從？

基隆進香團用餐14人匡列暫無異狀

基隆進香團用餐14人匡列暫無異狀

基隆嶼即起封島1個月　八大實名制「僅36.41%」

基隆嶼即起封島1個月　八大實名制「僅36.41%」

疫情不斷升溫　勞保局：建議多用e化服務、各辦事處採實名制

疫情不斷升溫　勞保局：建議多用e化服務、各辦事處採實名制

關鍵字：

本土疫情世新東吳遠距授課輔大

讀者迴響

熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

快訊／柯文哲宣布：北市八大行業、公有場館等15日起停業

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

GOT7 JB直播驚見「牆上貼滿裸女照」

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面