快訊／本土疫情大爆發！世新、東吳、輔大宣布「下週起改遠距授課」

▲東吳大學指出，校內將進行大規模消毒。（圖／東吳大學提供）

記者崔至雲／台北報導

因應疫情升溫，多所學校已啟動線上教學，稍早世新、東吳、輔大等學校也表示，從下週一(5/17)起進行全面性的遠距教學，後續將視疫情再決定是否持續此上課模式。東吳大學也強調，東吳因地緣關係引發學生憂慮，為守護東吳全體師生健康，除遠距上課外，也將於兩校區進行大規模消毒。

世新大學指出，因應國內本土疫情延燒，校長為確保校園安全、維護教職員生健康，指示自下週一（17日）起，本校所有課程皆改為遠距教學，後續將因應疫情發展與實際狀況做滾動式修正。授課老師會利用elearn平台、FB或Line群組等方式，通知學生修課相關事宜，若有任何問題亦可主動聯絡系辦或授課老師。

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東吳大學也說，因應疫情升溫，東吳大學召開校級防疫會議後決定，從下週一(5/17)起，外雙溪和城中兩校區進行全面性的遠距教學，兩週後視疫情狀況再決定是否持續遠距上課模式，至於特殊課程，如無法進行線上教學的實驗課，則採取彈性措施，由任課老師向教務處報備後進行，上課師生同樣必須遵守實聯制、量測體溫。而實施遠距教學期間，行政人員正常上班，維持學校正常運作。

東吳提到，近期爆發多起案例，東吳大學由於地緣關係引發學生憂慮，為守護東吳全體師生健康，除遠距上課外，也將於兩校區進行大規模消毒；另外，東吳大學將再加強住宿的防疫措施。東吳大學校長潘維大表示，遠距教學不代表停課，學生須配合健諮中心，填寫防疫生活日誌，東吳大學也會確實掌控學生足跡，避免成為防疫破口。

東吳強調，在教學品質方面，東吳大學教學科技推廣組已提供遠距上課的教學影片，讓師生更熟悉線上教學方式，提供非常時期的教戰守則。至於東吳大學推廣部，因課程較為多元，不在上述規範之列，相關措施請參考推廣部官網說明。

輔大說明，國內疫情持續升溫，配合國家防疫政策，保障師生健康安全，輔仁大學將於 5 月 17 日(一)至 110 年 5 月 30 日（日），實施遠距教學授課計劃。全體學生不到課室上課，採數位遠距之方式修業。

輔大表示，教師將透過線上教學同時掌握學生出席及參與狀況，並提醒學生避免群聚，隨時提高自主防疫健康管理意識與作為，學校關注及關心全校師生健康，祈願大家平安