快訊／指揮中心要求立法院：進出強制酒精消毒、專人全程監督　

記者徐政璿／台北報導

中央疫情指揮中心11日表示，因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，自即日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級。立法院秘書長林志嘉14日宣布，立法院於院內入口處強制以酒精消毒雙手，若院內同仁有症狀，應暫停上班並送醫進行鑑別診斷。

▲立法院議場資料照。（資料照／記者徐政璿攝）

林志嘉表示，昨天提防疫計畫給中央疫情指揮中心，今收到回覆指出，「由於開會時人員走動難以全程保持社交距離，故建請落實全程佩戴口罩，並於入口處強制以酒精消毒雙手，並需有人全程監督」，此外，「院內工作人員並需做好健康監測，如有疑似症狀，應暫停上班並送醫進行鑑別診斷，並向大院報告」。

因應中央疫情指揮中心提升疫情警戒至第二級，事實上立法院也於11日宣布提升防疫5大措施，包括民眾參訪暫緩，院內各社團活動暫停辦理，並轉知行政院各部會主管出席立法院相關會議時，陪同幕僚以一人為原則。

立法院防疫5大措施：

1. 民眾參訪暫緩；並轉知行政院各部會主管出席會議時，陪同幕僚以一人為原則，另通知各部會聯絡人及幕僚同仁，儘量減少來院洽辦業務人次。

2. 持續本院公共空間及會議室環境消毒與清潔工作；進入院區體溫量測；劃設格線以控制電梯人數；外送或快遞人員仍依定點取貨原則進行管制；會議室主席台設置隔板；依各委員會會議室人數上限撤除多餘座椅；各會議室門口張貼提醒告示。

3. 院內各社團活動暫停辦理；提醒各委員辦公室及院內同仁減少參加聚會，在外遵守防疫規範，如自身或親友有確診、隔離、疫調之情形，請務必依規定通報。

4. 各委員會召開會議時，各會議室扣除委員及部會首長，除群賢樓9樓大禮堂人數上限為80人外，其餘會場人數請維持在50人以下，並請主任秘書掌握相關疫情；落實會場實名制、全程戴口罩、酒精擦拭麥克風等措施，並禁止於會議室內用餐。

5.前述各項活動之暫緩，原則至6月8日止，之後再視疫情狀況評估調整。