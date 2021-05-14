花蓮「遊藝場、宮廟」列高風險場域　全面消毒！易接觸非特定人員

▲▼花蓮環保局針對高風險場域、尤其遊藝場所、宮廟等進行全面環境消毒防堵疫情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情緊繃，中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準為第二級。全台接連出現的本土病例皆有遊藝場所、進香團等活動史，造成民眾人心惶惶，深怕疫情失控。花蓮縣長徐榛蔚責成環保局於即日針對高風險場域如遊藝場所、宮廟等容易接觸非特定人員的活動場所，進行全面環境消毒，積極防堵疫情。





徐榛蔚表示，縣府各局處會加強稽查高風險場所等防疫作為，提醒花蓮鄉親，參加任何集會活動時，一定要保持社交距離及全程配戴口罩，落實實名制，加強體溫測量及手部衛生，人潮多時，必須進行人流管制、總量管制及動線規劃等措施。5月12日縣府各單位進行電子遊戲場聯合稽查，發現有部分業者未落實防疫措施，已要求業者立即改善，進入電子遊戲場人員一定要配戴口罩，違法者可依傳染病防治法第70條可處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。防疫的成功，有賴大家齊心共同配合，才能聯手阻斷病毒的傳播。

[廣告]請繼續往下閱讀...





徐榛蔚再次提醒民眾，進入八大類場所、人潮擁擠與密閉場所、無法保持社交距離時，一定要將口罩戴好戴滿，並維持肥皂勤洗手的好習慣，正向防疫不恐慌，照顧好自已就是盡防疫的最大責任，以具體行動對抗新冠肺炎。

相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

►腦公！你不可以賴帳喔