疫情衝擊！花蓮夏戀新秀追星再等等　嘉年華活動也順延

▲▼花蓮「夏戀新秀爭霸讚」受疫情影響，延期舉行徵選決賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）



記者王兆麟／花蓮報導

因應新冠疫情嚴峻，原定5月18日截止報名「2021夏戀新秀爭霸讚」在地表演團體徵選，花蓮縣政府決定延期舉行徵選決賽，活動報名延長至6月25日(五)，決賽時間將視後續疫情走向再另行公布。另「2021花蓮夏戀嘉年華」演唱會活動原定7月7日至11日舉辦，為避免群聚感染風險，共同嚴守社區防線，經整體評估後，也確定延期舉行並擇期公告活動資訊。

觀光處處長張志翔表示，依據疫情指揮中心發布之「疫情警戒標準及因應措施」第二級規定，即日起至6月8日，停辦所有室內超過100人以上、室外超過500人以上的集會活動，經縣府於11日召開防疫應變會議評估後，花蓮縣防疫警戒全面提升，以民眾健康安全及防疫優先為第一考量，決定順延舉辦「2021花蓮夏戀嘉年華」，視疫情狀況調整舉辦日期，後續相關活動消息將同步於花蓮觀光粉絲團粉絲專頁和花蓮觀光資訊網公布。

張志翔處長指出，因應疫情影響「2021夏戀新秀爭霸讚」活動報名延長至6月25日（五），視疫情狀況辦理決賽並擇期公告，歡迎花蓮各界表演團體把握報名延長機會。

徵選比賽詳情辦法，請上花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）查詢，報名網址：https://reurl.cc/AgNKqY。

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