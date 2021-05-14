防群聚感染！花蓮專案稽查八大場所　不符防疫措施「暫停業」

▲▼花蓮針對縣內八大場所執行專案聯合稽查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情日益嚴峻，近日陸續發生感染源不明的本土案例，花蓮縣長徐榛蔚為確保公共場所落實防疫措施，12日晚間指示副縣長顏新章帶隊，率觀光處、衛生局、警察局及有關局處進行專案聯合稽查，第一波針對花蓮縣境內的電子遊戲場所進行宣導，要求各業者必須落實中央各項防疫措施。

副縣長顏新章表示，八大營業場所為人潮聚集之地，疫情傳播的機率及速度相當高，近日發生的其中一起感染源不明群聚案例，即是在宜蘭縣羅東鎮的「銀河百家樂」電子遊戲場。隨著疫情警戒層級逐漸升高，花蓮縣政府辦理聯合稽查，依據疫情防治SOP作為到場宣導防治，督促人潮眾多、出入複雜之電子遊藝場能落實各項防疫措施，以防堵群聚感染，避免疫情在花蓮擴散。

衛生局長朱家祥指出，依據中央流行疫情指揮中心公布，宜蘭縣本土確診人數有8例皆與遊藝場所有極大的相關性，而遊藝場所是人潮容易聚集，且流動快速的室內場合，也是容易受感染的地方。在縣長徐榛蔚的指示下，由顏副縣長帶隊做花蓮市遊藝場所聯合稽查的行動，從中也發現業者有許多必須改進的地方，包括未做實聯制、未宣導戴口罩、未實際執行酒精消毒等措施，現場也立即向業者及民眾宣導。

▲特別針對電子遊戲場所進行宣導，要求落實中央各項防疫措施。

觀光處長張志翔進一步說明，現階段花蓮縣防疫警戒已與中央同步提升至第二級，營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制及動線規劃等防疫措施，無法落實前述措施之場所應暫停營業，必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。縣府將持續要求電子遊戲場等公共場所，務必遵守前述中央流行疫情指揮中心訂定的防疫措施，室內應保持1.5公尺之社交距離，降低遭他人感染的風險。同時針對花蓮縣境內其他八大營業場所，將列入下一波稽查重點，呼籲各業者應自主落實防疫措施，防範疫情擴散。

中央流行疫情指揮中心日前宣布出現感染源不明的本土個案，將疫情警戒提升至二級，花蓮縣政府緊急召開防疫應變會議，宣布花蓮縣疫情警戒提升至第二級，並配合中央指示，停辦室外500人以上、室內100人以上活動到6月8日。花蓮縣政府說明，今年至今花蓮縣並未有本土案例，但因應近日國內本土確診案例攀升且出現不明感染源本土病例，花蓮縣防疫警戒全面提升，請鄉親共同來配合，出門在外應配戴口罩並勤洗手，保護他人、也保護自己。

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