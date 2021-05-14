防疫視同作戰　安平警強勢臨檢八大行業杜絕防疫破口

▲台南市警四分局針對轄內特種營業場所，夜間實施擴大臨檢與核對「實聯制」落實與否，並逐一查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，以期防堵疫情缺口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局13日晚上針對轄內特種營業場所，實施擴大臨檢與核對「實聯制」落實與否，並逐一查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，以期防堵疫情缺口，給民眾一個安全的消費空間，共計查獲2件未依規定實施「實聯制」，將移送裁罰。

台南市警局長方仰寧，5月13日下午至台南市警四分局親臨主持警察局視訊週報會議，會議中特別提及因應中央發布防疫管制，除不僅衝擊到的是民眾外，更是第一線執勤的警察同仁，因應局勢要積極整備各項防疫應勤裝備與須知外，需提醒同仁『防疫視同作戰』，不可掉以輕心，請各單位即日起協助轄區特種行業實施臨檢，以落實防疫『實聯制』，嚴防有防疫破口問題出現。

中央流行疫情指揮中心表示，因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，至6月8日共4週，提升疫情警戒至第2級「出現感染源不明之本土病例」，營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施。

尤其此次北部萬華區因特殊確診個案，就是因特殊場所管制出現破口，而不易追蹤管制，所以若無法落實前述措施之場所應暫停營業，必要時將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

台南市警四分局因應市府防堵防疫缺口，5月13日晚上立即規劃專案勤務，針對轄內特種營業場所實施擴大臨檢與核對『實聯制』落實與否，並逐一以M-Police查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，以期防堵疫情缺口，給民眾一個安全的消費空間。

13日累計共計查獲2件未依規定實施「實聯制」而遭移送裁罰。日後將持續全面清查、臨檢轄內大型酒店、PUB、KTV及易聚集吸毒之汽車旅館等公眾出入場所，如有發現檢疫或隔離對象，即通知衛生局裁罰，為民眾健康安全把關。

四分局長甘炎民表示，也因應防疫升溫，亦會持續查處假訊息並加強掃黑工作，以確保社會秩序穩定與安全，並落實電子圍籬、居家檢疫（隔離）及疫調工作，即時通報民政及衛生單位，協助落實防（檢）疫工作，針對特定處所進行臨檢及實聯制稽查時，若發現消費客人未依規定登記實聯制登記表者，將相關違規事證函送衛生局辦理裁罰。警方會將持續透過各種勤務作為將違規者揪出，交主管機關從重裁罰，全力堵住疫情破口。

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