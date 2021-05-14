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高雄七旬翁執意「砸退休金」 投資虛擬貨幣！行員聯手波麗士阻詐

▲▼七旬翁投資虛擬貨幣險些遭詐，新興警勸阻成功保住退休金。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲看到老翁疑似遭到詐騙，行員立刻通知警網前往協助。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄新興分局中正三路派出所接獲報案，轄區內有位老翁疑似遭到詐騙，警方立刻派遣巡邏警網到場協助，一開始警方向老翁勸阻，告知他這是詐騙話術，但他堅持不肯相信、堅持要匯款，還要警方不要妨礙他投資，但警方仍苦口婆心勸說，所幸最後成功攔阻，成功保住老翁的退休金。

警方指出，這起事件發生在13日下午3點半，經調查該名老翁在網路上看到虛擬貨幣USDT的投資訊息，且附註說明是經由知名銀行操作，因此老翁對此深信不疑！不過就在行員協助老翁辦理匯款作業時，意外發現所提供轉入的帳號異常，且老翁年事已高、超過70歲，操作如此大筆匯款金額實屬異常，因此行員立即通報轄區中正所警方到場協助勸說。

所幸後續經由中正派出所員警苦口婆心勸說，老翁終恍然大悟自己差點遭詐騙。事後老翁感謝警方幫忙，並強調這筆款項是他的退休金，假設遭詐騙，勢必會被家人責備，因此相當感激警方及行員的熱心協助。新興分局再次向民眾呼籲，應慎選投資管道，若有標榜高獲利、穩賺不賠等投資商品，都極有可能是詐騙；切莫輕信網路上所提供的投資訊息或匯款到不明帳戶，以免上當受騙。

▲▼七旬翁投資虛擬貨幣險些遭詐，新興警勸阻成功保住退休金。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲看到老翁疑似遭到詐騙，行員立刻通知警網前往協助。（圖／記者黃子倩翻攝）

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