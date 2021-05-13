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高雄內門驚見豬隻上演「大逃亡」！警消合力抓靠「印記」認主人　

▲▼ 高雄旗山粉紅豬逃亡，警靠記號幫忙尋獲 。（圖／記者黃子倩翻攝）

豬隻疑似在載運過程中逃脫跑到路上亂竄，所幸民眾報警，靠警消合力將豬隻引進豬籠並通知主人領回。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄內門區日前出現豬隻逛大街、在路上到處亂竄，民眾見狀立刻報警！這起事件發生在11日清晨5點多，當時有民眾開車行經台三線，意外看到粉紅豬隻逛大街，且豬隻獨自在大馬路上亂竄，且該處地點處於「轉彎路段」，看到豬隻在現場亂跑模樣很危險，民眾見狀立刻撥打110報案，最後警方憑著豬隻身上的印記順利找到豬農，將豬隻送回主人手中。

警方指出，這起事件發生在旗山分局所屬的內門分駐所，員警於11日清晨5點多接獲民眾報案，表示他開車行經台三線與菜公坑口時，意外看到一隻豬在馬路上到處亂竄，由於該路段位處轉彎地段，擔心豬隻遭到車輛撞上，立即撥打110請警方到場協助。

▲▼ 高雄旗山粉紅豬逃亡，警靠記號幫忙尋獲 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲豬隻疑似在載運過程中逃脫跑到路上亂竄，所幸民眾報警，靠警消合力將豬隻引進豬籠並通知主人領回。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方獲報到場後看到豬隻在路中亂竄，立即實施交通管制！不過由於豬隻疑似受到往來人車驚嚇，一時難以控制牠的活動，加上內門當地養豬農民眾多，一時半刻難以確認豬隻屬於哪戶養豬農！因此警方先向就近的豬農借用豬籠，並聯合消防人員及民眾，將豬隻慢慢逼近巷弄裡的死路，費盡九牛二虎之力後，一行人終於將破百公斤的豬引進豬籠裡。

事後警方待豬隻較穩定後，查看豬隻身上的標記，循線找到王姓豬農並通知他將豬隻領回，王姓豬農表示：「豬隻可能在運往屠宰場的路程中，受到驚嚇突然跳車逃逸」感謝同業大力相挺出借工具，並感激警方人員在第一時間內安置豬隻，保助他的財產。

▲▼ 高雄旗山粉紅豬逃亡，警靠記號幫忙尋獲 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲豬隻疑似在載運過程中逃脫跑到路上亂竄，所幸民眾報警，靠警消合力將豬隻引進豬籠並通知主人領回。（圖／記者黃子倩翻攝）

旗山分局分局長游永中呼籲民眾確保行車安全，請駕駛人載運貨物上路前，一定要檢視載運的貨物是否綑綁牢妥，避免貨物掉落致後方車輛行經輾壓造成事故，而造成個人或他人生命、財產不必要的損失。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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