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男載家人闖紅燈就醫！高雄鴿護送還不開單霸氣說：「沒事就好」

▲▼民眾心悸警察護送送醫。（圖／記者黃子茜翻攝）

▲警方見男子闖紅燈原本要上前將人攔下開單，卻意外得知男駕駛家人心悸、身體不適，因此緊急協助將人護送就醫。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄日前晚間一名男子心悸，由家人開車急忙送往醫院急診，但過程中行經路口闖紅燈被員警攔下，警方事後聽他們的陳述才知道「事出緊急」，他們是有不得已的苦衷，警方聽完之後一路陪著對方將人送到急診室，溫馨的是，當男子將家人成功送醫後，在醫院急診室拿出證件要給員警開單，警方霸氣回應：「沒關係！人沒事就好了！」高雄暖警的這番舉動讓男子十分感動。

警方指出，這起事件發生在這個月1日深夜接近12點，當時仁武分局大華派出所得警員巡邏途中在鳥松區澄清路與圓山路口停等紅燈時，看見一部自小客車疾駛而來「誤闖紅燈」，警方見狀立即開啟警笛、上前攔停，駕駛搖下車窗向警方表示：「家人心悸很不舒服，我們急著要將人送急診室就醫。」員警聽完後，而話不說護送對方到醫院就診。

▲▼民眾心悸警察護送送醫。（圖／記者黃子茜翻攝）

▲警方見男子闖紅燈原本要上前將人攔下開單，卻意外得知男駕駛家人心悸、身體不適，因此緊急協助將人護送就醫。（圖／記者黃子倩翻攝）

直到男子急忙將家人送進急診室後，主動上前拿出證件方便讓員警開單，但員警發揮同理心，以「勸導方式」代替舉發並霸氣回應：「沒關係！人沒事就好了！」讓家屬備感溫馨，心悸的男子事後出院後，為了表達謝意，10日傍晚5點多1由高雄市議員陳麗珍陪同到派出所表達謝意。

▲▼民眾心悸警察護送送醫。（圖／記者黃子茜翻攝）

▲當時車上心悸的男子在市議員的陪同下前往派出所致謝。（圖／記者黃子倩翻攝）

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