　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男KTV狂歡酒駕上路　遇攔檢催油門！失控撞車釀2傷

記者黃子倩／高雄報導

高雄男子酒駕心虛在市區逃逸失控撞車！這起事件發生在13日上午接近8點，高雄交通警察大隊員警執行巡邏勤務時，在新興區林森、文化路口發現一名男子駕駛白色轎車，疑似沒有依規定繫安全帶，警方示意他將車子停下，但駕駛不依照指示停車、接受稽查，反而加速逃逸，或許是因為酒精的影響，他開車不穩，最終在苓雅區四維四路右轉中華四路時，車輛失控撞擊其他民車才停下。

▲▼ 男子酒後駕車攔檢不停逃逸，結果意外撞上另一輛車 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲謝姓男駕駛開白色轎車酒駕攔檢不停結果右轉時撞上另一輛車，造成車上駕駛與乘客受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼ 男子酒後駕車攔檢不停逃逸，結果意外撞上另一輛車 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲謝姓男駕駛開白色轎車酒駕攔檢不停結果右轉時撞上另一輛車，造成車上駕駛與乘客受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，當下看到男駕駛自行撞車，先給予救護並在現場實施酒測，結果發現男駕駛具酒精反應，現場依交通事故實施測繪，由於另一部車輛的駕駛、乘客受到撞擊都受了傷，因此警方先通知救護車到場，將人送往醫院救治，所幸兩人並無大礙，至於拒檢還酒駕肇事的謝姓男駕駛則依公共危險罪移送法辦。

警方進一步，謝男原本和朋友在KTV狂歡，席間有喝了酒，結果沒有找代駕，選擇自己開車回家，結果才剛開車上路沒多久，就被警方發現沒有繫安全帶，更扯的是，他遇臨檢不停、持續往前逃，短短5分鐘內的路程就自撞肇事，還害另一部車上的駕駛與乘客受傷，未來恐得面對賠償問題。

▲▼ 男子酒後駕車攔檢不停逃逸，結果意外撞上另一輛車 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲謝姓男駕駛開白色轎車酒駕攔檢不停結果右轉時撞上另一輛車，造成車上駕駛與乘客受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方呼籲，拒警指揮稽查，依據道路交通管理處罰條例第60條第1項規定，除按各該條規定處罰外，可處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月；另外酒駕行為已是全民公敵，勿存僥倖，否則貪圖一時之便將造成其他用路人危害，得不償失，切勿以身試法，共同維護道路交通安全秩序。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

更多新聞：

男載家人闖紅燈就醫！高雄鴿護送還不開單霸氣說：「沒事就好」

高市鳳山區大樓竄火舌！消防隊出動32人搶救　60住戶急疏散

撞Uber衝民宅逃逸　車上搜出41顆子彈！駕駛參加告別式被逮

高雄翁堅持領百萬「補貼女看護」　行員勸不聽請波麗士出馬

ET快訊
快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫
黃子佼、孟耿如宣布取消家宴！原邀小燕姐證婚全喊卡
快訊／「接觸者夫妻」關手機爽遊金門！衛生局各重罰30萬
餐廳安全嗎？　日常生活「9大感染風險等級表」一次看懂
快訊／宜蘭染疫小學停課2天變14天！　遊藝場全棟66人隔離
快訊／侯友宜宣布：新北將啟動「全市大消毒」
調監視器查阿公店名單！柯文哲急赴萬華分局　15:30對外說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

二審逆轉！邱毅上大陸節目辱李戡「這個不肖子」判罰8千

女議員哥哥肇逃！神隱16hrs才投案　監視器「剛好全故障」　

摩鐵約壞女高中生！讓她「穿校服激戰」拍片回味　媽一翻手機崩潰

桃園交警收不明現金551萬　1個多月狂領333次...鬼扯拿去賭光光

北市地政專員收3萬助建商審案「1個月OK」　送錢的代書也慘了

趕著送貨…永和小貨車左轉沒注意路況！將斑馬線上女子當場撞死

總統府旁上演警匪追逐　通緝犯「不想坐牢」上銬奔逃遭逮

阿公店2小姐確診調監視器查「接觸人數」　黃珊珊急赴萬華分局

懷疑「不是我親生」重拳毆死哭鬧3月大兒！　狠父殺人罪重判12年

逆子23刀弒父還嗆「殺爸爸剛好而已」三字經辱檢　無期徒刑定讞

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

二審逆轉！邱毅上大陸節目辱李戡「這個不肖子」判罰8千

女議員哥哥肇逃！神隱16hrs才投案　監視器「剛好全故障」　

摩鐵約壞女高中生！讓她「穿校服激戰」拍片回味　媽一翻手機崩潰

桃園交警收不明現金551萬　1個多月狂領333次...鬼扯拿去賭光光

北市地政專員收3萬助建商審案「1個月OK」　送錢的代書也慘了

趕著送貨…永和小貨車左轉沒注意路況！將斑馬線上女子當場撞死

總統府旁上演警匪追逐　通緝犯「不想坐牢」上銬奔逃遭逮

阿公店2小姐確診調監視器查「接觸人數」　黃珊珊急赴萬華分局

懷疑「不是我親生」重拳毆死哭鬧3月大兒！　狠父殺人罪重判12年

逆子23刀弒父還嗆「殺爸爸剛好而已」三字經辱檢　無期徒刑定讞

傳內湖大樓員工家屬確診　緯來電視澄清無員工或家屬確診

鐵板煎到金黃色！台南飄香40年肉粿店　靈魂蔥辣醬＋蒜頭好銷魂

二審逆轉！邱毅上大陸節目辱李戡「這個不肖子」判罰8千

法國變種病毒靠「鼻咽拭子」驗不出！準確率僅15%　近半1個月死亡

女議員哥哥肇逃！神隱16hrs才投案　監視器「剛好全故障」　

如何避免被割韭菜？專家：不要只看財報、看「這個」才是關鍵

國中會考故意不戴口罩0級分！屏東防疫升級　考場增設酒精乾洗手

黃偉哲希望全大運延辦　成大：建議13日之後開始的9項比賽延後

三張圖秒懂校園防疫　百人以上班級可調整「線上授課」

王柏融大秀四割實力　日本傳奇球星「前2年他最不甘心」

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

「萬華茶室」包廂內影片被曝光！　阿公玩超嗨

割喉人魔落網！按摩女著內褲「血噴天花板」

中山樓鳳個工遭割喉慘死　竟是外送員熟客缺錢下殺手

中和爆槍響8人逃散　警鎖定1車追緝中

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

萬華2女確診　阿公店酒客嚇死全跑光

永大前董座涉內線　檢調13路搜索約談

獨／報案害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

割喉魔認「放血劫財」奪按摩妹金錬手機

小貨車撞飛8旬老婦　路中翻滾1圈倒地不治

前議員曝萬華茶室　越南妹穿小丁熱舞

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

即／高雄某高中驚見男屍！晨運民眾驚恐目擊「脖子綁鐵鍊」

更多熱門

相關新聞

高雄警方防疫臨檢　首選護國舞小姐金芭黎舞廳

高雄警方防疫臨檢　首選護國舞小姐金芭黎舞廳

中央流行疫情指揮中心12日公布新增16例本土病例，疫情不斷擴大，高雄市警察局深夜動員17個分局共計583名警力加入全市深夜八大營業場所防疫工作，首先針對「八大特種場所」進行「八大處所宣導」，首站就選在「護國舞小姐」的金芭黎舞廳。

基隆確診婦足跡外洩！高雄衛生局要查內鬼

基隆確診婦足跡外洩！高雄衛生局要查內鬼

高雄地主賣地喊每坪300萬　房仲洗臉「打對折也太貴」

高雄地主賣地喊每坪300萬　房仲洗臉「打對折也太貴」

即／廟方證實！基隆確診婦曾住香客大樓

即／廟方證實！基隆確診婦曾住香客大樓

獨／報案害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

獨／報案害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

關鍵字：

高雄交通大隊攔查酒駕右轉輕傷

讀者迴響

熱門新聞

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／有家屬確診！內湖某大樓員工「突收通知」證實

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

巫苡萱男友「曬恩愛照」宣示主權

最恐怖三劇本發生！劉寶傑：恐沒句點

即／宜蘭縣即日起關閉16個風景區、八大行業

阿公店2小姐確診　「公檯制」接觸人數恐破表

機師「接觸」空姐雙染疫　超美正宮換劈腿真相

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面