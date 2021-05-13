高雄男KTV狂歡酒駕上路　遇攔檢催油門！失控撞車釀2傷

記者黃子倩／高雄報導

高雄男子酒駕心虛在市區逃逸失控撞車！這起事件發生在13日上午接近8點，高雄交通警察大隊員警執行巡邏勤務時，在新興區林森、文化路口發現一名男子駕駛白色轎車，疑似沒有依規定繫安全帶，警方示意他將車子停下，但駕駛不依照指示停車、接受稽查，反而加速逃逸，或許是因為酒精的影響，他開車不穩，最終在苓雅區四維四路右轉中華四路時，車輛失控撞擊其他民車才停下。

▲謝姓男駕駛開白色轎車酒駕攔檢不停結果右轉時撞上另一輛車，造成車上駕駛與乘客受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲謝姓男駕駛開白色轎車酒駕攔檢不停結果右轉時撞上另一輛車，造成車上駕駛與乘客受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，當下看到男駕駛自行撞車，先給予救護並在現場實施酒測，結果發現男駕駛具酒精反應，現場依交通事故實施測繪，由於另一部車輛的駕駛、乘客受到撞擊都受了傷，因此警方先通知救護車到場，將人送往醫院救治，所幸兩人並無大礙，至於拒檢還酒駕肇事的謝姓男駕駛則依公共危險罪移送法辦。

警方進一步，謝男原本和朋友在KTV狂歡，席間有喝了酒，結果沒有找代駕，選擇自己開車回家，結果才剛開車上路沒多久，就被警方發現沒有繫安全帶，更扯的是，他遇臨檢不停、持續往前逃，短短5分鐘內的路程就自撞肇事，還害另一部車上的駕駛與乘客受傷，未來恐得面對賠償問題。

▲謝姓男駕駛開白色轎車酒駕攔檢不停結果右轉時撞上另一輛車，造成車上駕駛與乘客受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方呼籲，拒警指揮稽查，依據道路交通管理處罰條例第60條第1項規定，除按各該條規定處罰外，可處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月；另外酒駕行為已是全民公敵，勿存僥倖，否則貪圖一時之便將造成其他用路人危害，得不償失，切勿以身試法，共同維護道路交通安全秩序。

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