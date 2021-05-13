興達電廠搶修！高市府應變中心：預計今晚9時40分回復全區供電



▲高雄災害應變中心 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機，全台陸續傳出停電災情，台電下午3時開始執行緊急分區輪流停電。高雄市下午開設一級災害應變中心，高雄市災害應變中心表示，台電公司目前仍持續排除障礙，系統逐漸修復，預計於晚間21時40分回復全區供電。

▲高雄興達電廠跳機導致全台不少縣市大停電。（圖／民眾提供）

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台電今（13）日因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制。高雄市政府也於下午15時20分完成「0513停電災害應變中心一級開設」，並由高雄市長陳其邁親自坐鎮，召集各局處待命。由於正值下班時間，交通局、警察局，已在路口維持交通、治安順暢，高雄捷運與輕軌未受停電影響正常營運，部分輕軌行經路口號誌燈受影響，已加派人員指揮。

高雄市災害應變中心表示，台電公司目前仍持續排除障礙，系統逐漸修復，預計於晚間21時40分回復全區供電；在此之前，為確保電力系統安全，仍將採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電。

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