撞Uber衝民宅逃逸　車上搜出41顆子彈！駕駛參加告別式被逮

▲高雄一名男子開車與Uber司機發生擦撞，他衝撞民宅後逃逸，在車上搜出子彈，同日晚間男子在小港落網。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄苓雅分局9日凌晨執行擴大臨檢勤務，在清晨4點多時於中正二路與福德二路執行路檢勤務，1輛白色自小客車經警方示意攔檢未停，執意衝過警方路檢點，結果逃逸過程中在福德三路與四維一路口闖紅燈，意外與另1輛Uber發生車禍又撞破民宅鐵門，車駕駛隨即棄車逃逸，警方循線在同一天將人逮補歸案，並起獲一把九Ｏ式手槍及子彈，但他否認持有槍枝，辯稱是已故友人寄放的，針對這項說法警方還要進一步釐清。

警方指出，當下接獲報案後立刻派員前往處理，意外在車內查獲有41顆九Ｏ式手槍子彈，警方立即成立專案小組，並向高雄地檢署報請指揮偵辦，經確認該車駕駛為曾姓男子，警方立即聲請拘票及搜索票，當天晚間約7點半在小港區港順街一帶當場壓制逮捕曾姓犯嫌。

▲警方搜出的貝瑞塔制式手槍。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步表示，除了逮補撞車逃逸的曾男外，警方另帶他到三民區金鼎路陳姓友人的住處執行搜索，再查獲貝瑞塔制式手槍1支及子彈7顆，經了解，曾男發生撞車意外後，由陳姓友人開車搭載他離開現場，隨後曾男將隨身攜帶的槍枝放置在三民區一處友人的住處內，隨後陳男再協助將槍枝移置到金鼎路的住處，因此陳男在曾嫌落網之後也被依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。

只不過，曾男被捕當下正在參與友人的告別式，且身上原本攜帶的槍械被查獲後，他一直否認持有槍械，辯稱：「（槍枝）是一名已故友人寄放的」，針對這項說法，警方還要深入調查進一步釐清。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

更多新聞：

高雄白車闖燈擦撞Uber衝民宅！駕駛落跑 車內驚見子彈

頂32度高溫！老婦崗山之眼訪友「尋嘸機車」曬頭昏 幸得警助解危

慶祝母親節不是理由！男開休旅車酒駕被逮硬拗：我老婆不太會開車

待轉錯了嗎？高雄女騎士慘遭貨車撞飛 網友怒PO梗圖「狗才待轉」