媽媽偷看手機崩潰！Line對話藏「體育服A片」一看主角竟是女兒

▲女高中生玩交友軟體，網戀沒幾天就趁著午休赴約見面...（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名女高中生去年1月在交友軟體結識張姓男子，但雙方網戀沒幾天，就相約到賓館大戰。當時張男心急難耐，不顧少女仍穿著學校運動服，直接拿手機拍下少女為他口交、性交的畫面。事後，張男將影片傳給女方，怎料少女母親偷看女兒手機，全案因此曝光。

判決書指出，小琳（化名）剛升上高一，去年1月寒假時閒來無聊，便下載交友軟體We Touch來玩，並結識了20歲的張姓男網友，迅速展開網戀。過沒幾天，同年1月16日，張男要求小琳中午午休到市區某賓館找他。

兩人見面時，小琳還穿著高中運動服，但張男慾火焚身，要求小琳幫他口交、撫摸生殖器，隨後發生關係。期間，張男不忘拿iPhone10拍下整個過程，還在事後用Line將影片傳給女方回味。

▲母親偷看手機，點開影片當場傻眼（示意圖／取自stocksnap）

不久後，小琳母親發覺女兒行為有異，私下偷看手機，發現有一段高校體育服的性愛片，結果點開才赫見主角是自己女兒，氣得將人叫來興師問罪。小琳別無他法，如實供出張男，最後被母親拉著到警局提告。

高雄地院審理時認為，張男明知小琳未滿18歲，心智發育尚未健全，思慮亦未周詳，竟為滿足私慾，拍攝兩人性愛影片，戕害少女身心健康及日後人格發展，行為可議。

不過，法官審酌張男犯後坦承犯行，且無前科，已支付20萬元和解，犯後態度良好，加上少女雙親具狀求情，因此5日依製造少年為性交、猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年，緩刑3年，條件是1年內提供100小時義務勞務，期間付保護管束。

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