高雄傳有人確診！2大學生居家隔離中　校方：2班自主管理7天

▲高雄2大學生被通知篩檢，目前居家隔離中。（圖／翻攝自臉書）

記者許宥孺／高雄報導

國內本土疫情升溫，高雄市小港區驚傳有民眾染疫！有學生在網路上爆料，「校內2位學生與確診者住同一棟大樓，被通知篩檢並居家隔離」。對此，校方表示，學生未與確診者實質接觸，目前兩班級已通知自主管理。衛生局強調，疫情發布與說明應指揮中心為準，請民眾勿聽信流傳資訊。

有學生在網路上表示，「目前小港有人確診了，然後我們學校有同學跟那個人住同一棟，所以也已經隔離了」、「學校明天開始停課一週讓大家在家自主管理」。

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對此，校方表示，住小港區2位學生所租賃大樓已回報回到住處居家隔離，並未被送至隔離；2生非確診者，沒有與確診者有實質接觸，僅被通知篩檢，目前2班級14日採遠距教學1天，週一(17日)即恢復正常上課，但仍建議學生須做好自主管理，外出配戴口罩、勤消毒。校方也在14日上午9點多，請外包廠商到校園進行噴藥消毒。

高雄市衛生局強調，疫情發布與說明以中央流行疫情指揮中心為準。對於所有社區防疫工作，衛生局均依照既定標準作業程序落實執行相關防疫作為，請民眾勿輕信或流傳任何未經主管機關發布及說明之資訊以免觸法。

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