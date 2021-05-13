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前獅子會長與阿公店小姐「有接觸」！她曝1關鍵...網笑：念舊錯了嗎？

▲▼萬華阿公店2女員工確診，附近一帶晚間近乎成為鬼城，而新北市KTV則是歇業到6月8日。（圖／記者游宗樺攝）

▲萬華阿公店2女員工確診，附近一帶晚間近乎成為鬼城。（圖／記者游宗樺攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內本土確診連環爆！衛福部長陳時中今13日證實，蘆洲、宜蘭和諾富特病例，基因定序完全一樣；亦首度透露確診的蘆洲獅子會前會長，與萬華阿公店確診小姐曾經有「人與人的接觸」。財經網美胡采蘋就在臉書發文表示，其實昨天就覺得「獅子會的會長，只是需要時間跟老婆解釋而已」，貼文一出，立刻引起網友紛紛回應，「這應該是從去年至今最歡樂的疫情新聞了」。

陳時中受訪時透露，蘆洲與宜蘭羅東的病例，與諾富特飯店的確診者「基因定序完全一樣」；另外在蘆洲的病例，與萬華區個案「有人與人的接觸」，事實上有人與人的連結，推測是同一傳播鏈往下延。據悉，陳時中所指的蘆洲案正是五股獅子會前會長，而萬華區2個案則是均為50到60歲的茶藝館女員工。對此，胡采蘋在「Emmy追劇時間」臉書專頁貼文表示，其實昨天就覺得「獅子會的會長，只是需要時間跟老婆解釋而已。」

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▲▼萬華阿公店2女員工確診，附近一帶晚間近乎成為鬼城，而新北市KTV則是歇業到6月8日。（圖／記者游宗樺攝）

▲萬華阿公店2女員工確診。（圖／記者游宗樺攝）

貼文一出後，立刻引起許多網友爆笑回應，「我以為比較有錢的人會去林森北路欸」、「瞬間變成爆笑劇」、「凡喝過必留下茶香」、「空虛寂寞覺得冷的會長」、「我記得新冠肺炎的症狀不包含骨折啊」、「茶室會不會變成一種復古的流行？」、「獅子王念舊錯了嗎？」、「一個疫情將會破壞多少家庭」、「這應該是從去年至今最歡樂的疫情新聞了」。

不過也有網友理性分析，獅子會成員有人上茶藝館，然後獅子會與遊藝場群聚，病毒序列都與華航與諾富特一致，所以華航是破口，獅子會跟阿公店可以連上，但是「這要怎樣鬆口氣？」

他強調，來自華航或諾富特的病毒是怎麼傳到獅子會成員或茶藝館員工身上？怎麼傳到遊藝場員工身上？更別說還有其他不明感染源，「如今的重點根本不在於病毒哪來的，而是病毒已經進入社區。」

台灣自疫情爆發以來，從未進入第三級警戒，一旦升級，不僅外出時要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。營業及公共場域也要落實戴口罩和維持社交距離。

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