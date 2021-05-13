前獅子會長曾去萬華茶室！衛福部曝：他活動力強、生活活躍

▲台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

昨天確認萬華區2名茶室工作女子染疫，衛福部長陳時中今（13）日進一步揭露相關疫調與蘆洲個案與萬華案例有「人與人連結」，可能是一整個傳播鏈下來的。衛福部次長石崇良證實，蘆洲案源（前獅子會會長）有進入萬華茶藝館，接觸人員當中包含確診者。

石崇良受訪時透露，蘆洲案源在茶藝館活動都沒有配戴口罩，而疫調時也發現，他本身活動力強，昨天與今天很多個案都與他相關，生活相當活躍，雖說大多是已經被匡列的接觸者，但這波疫情還沒過去，要直到確診者的匡列者都沒有再被確診，疫情才算過去。

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石崇良表示，目前茶藝館和蘆洲疫調可以串起來，但蘆洲案是怎麼感染還不清楚；在基因定序方面，宜蘭、蘆洲、諾富特三案相同，但還沒有辦法建立關連性，初步僅能研判應該不是本土產生，是在這次事件之後出來的；茶藝館和基隆的基因定序則還沒結果。

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