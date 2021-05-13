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快訊／疫情衝擊藝文票房損失6億　文化部準備公告補貼方案

▲▼行政院發言人羅秉成轉述會議內容。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成轉述會議內容。（圖／記者陳家祥攝）

記者蔡文鈴／台北報導

因應國內新冠肺炎疫情增溫，全國防疫升級大型活動都面臨停辦，許多藝文活動都受到衝擊。文化部13日於行政院會上說明，粗估損失金額約為6億，針對藝文團隊因防疫升級產生的票房損失，文化部也將於近日公布專案補貼方案。

文化部表示，配合防疫措施升級，藝文場館及藝文活動辦理，自即日起至6月8日加強各項防疫措施，針對藝文團隊因防疫升級產生的票房損失，文化部也將於近日公布專案補貼方案。

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文化部說明，已經售出票券，觀眾可洽原售票單位申請退換票，免手續費。針對5月11日起至6月8日已排定表演及映演的本國表演藝術團隊與流行音樂、國片，文化部將於近日公告專案補貼方案，補貼其因應映演延期或減少座位的營運成本。文化部強調，文化部也將密切注意指揮中心公告疫情狀況，規劃後續協助方案，支持藝文產業永續發展。

根據文化部統計，表演藝術類，統計至6月8日止，全國售票平臺共有382檔、779場節目受影響，將面臨退票衝擊，推估票房損失約2億4,782萬元；流行音樂類，統計至6月8日止，共計有26檔活動，其中19檔延期、3檔取消，推估損失票房約1億9,433萬元。

針對相關防疫措施，文化部指出，各項藝文場館及藝文活動辦理，皆應嚴格遵守座位採梅花座、全程佩戴口罩、實聯制、量體溫、消毒、人流管制及動線規定等防疫措施。藝文活動原則室外500人以上、室內100人以上停辦，若能採固定座位且為梅花座等保持適當距離方式、實聯制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

文化部宣布目前活動延後或取消項目如下：

1.行政院文化獎頒獎典禮，5/13延期
2.民間劇場重塑計畫，5/12-23節目延期
3.臺灣戲曲藝術節系列活動，5/14-30節目取消
4.北管潮－臺灣重金屬派對」，5/15-16延期
5.布魯克納第八–簡文彬與國臺交，5/15-16取消
6.博物館、地方文化館及社區營造博覽會，5/22、5/29、6/11延期
7.金穗獎頒獎典禮，6/5延期、或取消辦理
 

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