慘成受災戶！疫情升溫9成退訂延期　彰化２大龍頭婚宴餐廳哀號

▲彰化皇潮鼎宴餐廳。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化2大龍頭餐廳全國麗園及皇潮鼎宴，原本在母親節已經衝一波業績，中央流行疫情指揮中心昨天一口氣新增16例本土病例，消息一出，這兩天全是接到要退訂、延期的電話，慘成受災戶，現在只能就期待6月8日以後疫情減緩，再度解封，才有轉圜的機會。

中央流行疫情指揮中心昨(12)日公布國內新增16例本土及1例調查中確診案例，不排除再將疫情警戒提升，衛生局長葉彥伯在議會質詢中強調，縣府各局處目前該暫停延期或是該取消的活動都已經已經盤點了，一旦升級到第三級，餐廳店家都有可能限制營業，恐怕只剩下外送，同時也提醒高風險族群盡快施打疫苗。

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▲彰化全國麗園餐廳臉書公告。（圖／翻攝全國麗園大飯店臉書）

全國麗園及皇潮鼎宴不約而同的表示，去年6月解封後，生意有好轉大約4個月，但在接續因為部桃案後尾牙宴又因此報銷了，今年在母親節左右，又接到社團、喜宴，接著又有謝師宴的訂單，才想著有可能因此復甦了，沒想到再度因為新增本土病例，疫情升溫生意再度受挫。

全國麗園行銷部林經理指出，這一年多來，業績起伏不定，從今天起到6月8日前的訂餐宴，退訂延期的超過9成，現在人流進不來只能減少支出，控制人力成本開銷，也提醒民眾要將口罩戴好戴滿，共同度過疫情。

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