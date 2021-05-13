傳今再爆10本土病例！雙北12景點、宜蘭16景區急關閉

▲因應北市府「準第三階段」防疫措施，關渡自然公園室內的自然中心明天起暫時關閉。（圖／台北市產發局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

這兩天國內本土病例飆升22起，今日又傳出會破10例本土確診，令人擔憂。對此，雙北市、基隆等地政府上緊發條，接連宣布暫時關閉的園區，包含北市3處泡腳池均暫時關閉，新北市則有烏來遊客中心泡腳池、猴硐烘砂室及礦工紀念館等，宜蘭更是直接關閉16處風景區，請有意前往的民眾不要撲空。

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▲泉源公園溫泉泡腳池園區明起暫時關閉。（圖／北市府產發局提供）

台北市

疫情升溫，台北市長柯文哲12日宣布啟動「準第三階段」防疫措施，北市府活動至6月8日前全取消。台北市產發局今（13日）宣布，明（14日）起，包含南港茶葉製造示場、台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心、關渡自然公園（室內場館自然中心）、建國假日花市、建國假日藝文特區、建國假日玉市、北投區泉源公園泡腳池園區、硫磺谷溫泉泡腳池園區、復興公園溫泉泡腳池園區等，9處園區、場館全部暫停開放。

新北市

因較難保持社交距離或屬於密閉空間，新北市觀光旅遊局12日宣布，烏來遊客中心泡腳池、猴硐烘砂室及礦工紀念館，從今（13日）起暫時關閉，後續視疫情狀況趨緩，滾動式調整。

另外，風景區室外空間，每兩平方公尺，站超過一人，觀旅局就會在社群平台發出警戒，提醒民眾不要再前往，並同步進行現場人潮疏導。

▲五峰旗瀑布即日起關閉至6月8日。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭縣

國內疫情升溫，昨一口氣新增16例本土案例，其中宜蘭羅東遊藝場群聚已達8例。對此，宜蘭縣長林姿妙今（13日）上午宣布，八大行業、宜蘭縣內16個風景區，即日起關閉至6月8日。

包含：清水地熱、五峰旗風景特定區、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園（含森林風呂）、碧候溫泉、丟丟噹廣場（含幾米廣場）、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、石牌縣界公園、頭城濱海森林公園、冬山河生態綠舟、梅花湖風景特定區、武荖坑風景區、豆腐岬、分洪堰公園、南澳農場。

至於桃園市觀旅局管轄的景區目前都維持正常開放，僅於週末依照燈號實施人流管制；基隆市的部分尚待回應。