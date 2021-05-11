▲台大醫院表揚百餘位績優護師，院長吳明賢籲團結齊心全力抗疫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台北報導

5月11日是國際護師節，台大醫院院長吳明賢在台大醫院國際會議中心表揚績優百餘位護師。吳明賢表示，醫護是善良與愛的化身，並贈送每位護師由留美藝術家幫本院特別設計的口罩，呼籲全國民眾齊心協力分工合作，繼續打一場勝仗。

台大醫院院長吳明賢11日在台大醫院國際會議中心301室，表揚院內績優百餘位護師，致詞中特別說到，「護理工作非常辛苦，但是因為有溫度，傳達善良與愛，所以是最不會被人工智慧取代的職業」。他語重心長期待，設法提升護理師應有的待遇和升遷管道，特別是讓做有價值的事，也能獲得價格的肯定。

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▲▼台大醫院表揚百餘位績優護師。

典禮結束後，院長吳明賢聽聞疫情加劇也表示，醫護人員又要和全國民眾辛苦一陣子。特別在臉書貼文表示，「希望天佑台灣，祈求大家都用心良善，有識之士及有權人士皆以蒼生為念齊心協力，分工合作在指揮中心領導下，繼續打一場勝仗！」

吳明賢同時呼籲大家，抗疫既是科學也是人性的鬥爭，知識確實是力量也是武器，但是用起來千萬不是用政治動機來扣板機，讓世界再次見證台灣的抗疫榮耀。

▲台大醫院院長吳明賢。

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