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基隆爆1確診！「1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫」…全市今大消毒

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市傳出有確診案例，市長林右昌要求全市大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

國內疫情大爆發，11日新增了6例本土病例，分屬宜蘭羅東及新北蘆洲，但沒想到12日卻又傳出，基隆有確診病例。對此，中央疫情指揮中心指揮官陳時中12日一早進到立法院備詢時並未否認，而基隆市長林右昌上午緊急召集衛生局、環保局、消防局等相關單位研商，也並未否認但也未證實，「有關相關的疫情訊息，都由中央流行疫情指揮中心統一說明」。

網路上12日流傳一段對話截圖，顯示基隆某醫院來了一個發燒四天沒有出國史的病人，而檢驗PCR陽性。消息傳出，陳時中12日一早到立法院備詢時並未否認，僅表示下午會在記者會上說明。

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▲基隆傳確診者？基隆市府：由中央統一說明「全市大消毒」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆傳確診者？基隆市府：由中央統一說明「全市大消毒」。（圖／記者郭世賢翻攝）

據悉，這名確診者疑似在1日時到過南部廟會，返回基隆之後身體不適，2日自行前往診所就醫，一直到11日上午，出現全身無力、四肢癱軟症狀，家屬緊急通報119後送醫，目前經過採檢確定確診新冠肺炎，於是緊急向上通報。

對此，基隆市政府則發出聲明表示，有關相關的疫情訊息，都由中央流行疫情指揮中心統一說明，而因為疫情警戒升級，市府11日下午已與北北桃同步採取防疫升級措施，將會持續要求相關單位確實做好防疫工作，並請民眾務必配合。

另外，市長林右昌也要求全市大消毒，因此環保局也將於上午10時於基隆火車站南站開始進行預防性消毒。

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