本土疫情升溫　蔡英文：落實防疫就是對護理師最大幫忙

▲今天是國際護師節，蔡英文除了感謝護理師，也呼籲國人落實防疫。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



記者黃巈禾／台北報導

國內爆發6例感染源不明的本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，被定調進入社區感染。而今天是國際護師節，總統蔡英文除了向護理師表達感謝，也呼籲國人「落實防疫、不增加醫療體系的負擔，就是對護理師最大的幫忙！」

蔡英文12日在臉書表示，在長時間的防疫過程中，護理師真的非常辛苦，今天是國際護師節，要代表國家，再一次對所有護理師說「謝謝大家，台灣有你們真好」。

蔡英文指出，「我相信，不只是我，許許多多的國人，一定都忘不了，在台灣，我們有包機專案中，十幾個小時不吃不喝，滿臉都是口罩壓痕的護理師」，有部桃事件時，為了守住疫情、自願住在醫院的護理師，更有時時刻刻，細心照顧病人、宣導正確防疫知識的護理師。

蔡英文提到，當國際社會肯定台灣的防疫成就、羨慕台灣的醫療體系時，必須知道，是基層的護理師，支撐起這一切的成果，面對感染源不明的本土案例，更必須堅守住社區防線，不能讓護理師的辛苦付諸流水！

蔡英文呼籲，要拜託全國的護理師朋友，請繼續發揮專業、堅守崗位，再一次守住疫情的挑戰，也鼓勵第一線的護理師輪流接種疫苗，保護自己，同時保護家人和朋友；此外，除了給護理師掌聲和支持外，更別忘了「落實防疫、不增加醫療體系的負擔，就是對護理師最大的幫忙！請互相提醒，團結遵守升級後防疫措施！」