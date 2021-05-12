疫情恐升3級！　台大醫示警：世界去年經歷的「我們正要面臨」





▲台灣疫情拉警報，若升級為第三級，出門在外得全程配戴口罩。（圖／實習記者方敬攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內新冠肺炎一夜爆發6例不明感染源之本土確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中首鬆口台灣已進入社區感染，今（12）日他赴立法院進行專案報告並備詢時，對於基隆傳出確診者並未否認，但在答詢時坦言「疫情今天有可能會進入第三級警戒」，也於上午向立院告假。對於不斷擴大的疫情，前台大感染科醫師林氏璧悲觀地說：「我想新北那例應該也會是群聚。」

前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》發文指出，上週指揮中心宣布鼓勵醫療機構加強通報採檢，並會發給通報獎勵金的「小動作」，也許是昨天在新北和宜蘭會抓到本土確診的契機。昨天出現案1202及案1203兩例只是發燒「完全沒有接觸史」，加上新冠與流感、一般感冒症狀難以區分，一般不會受到新冠採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧透露，自己曾聽說有醫院對著近日公布的足跡表，一一比對就醫患者的足跡「如果有重疊才會採檢」，他認為此舉並不正確，足跡是用來讓民眾提高警覺自己有染疫可能，但目前令人為之恐懼的病毒進到社區時，醫界應從寬盡量採檢。像去年幾次連假後的危機，社區送檢量激增，多送新冠PCR檢查以釐清社區感染嚴重程度如何。

▲蘆洲、羅東昨（11）日出現6例本土病例感染源不明。（圖／曾梓倩製）

「我想新北那例應該也會是群聚（匡了一百多人，正在驗）。」林氏璧悲觀地說，一週內再多一個不相關感染源不明的社區感染，社區就會進入第三級警戒，「第三級是我們去年從來沒有歷經過的嚴重程度，這是世界各國早在去年初就經歷的事情，我們可能正要經歷。」

依照目前的規定看來，打擊面可說是相當大！林氏璧依照指揮中心公布的疫情警戒資料表示，一旦進入第三級警戒，會停止室內5人以上、室外10人以上聚會，營業場所及公共區域都需要關閉，而發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾需要配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，停止所有聚會活動及停班、停課。

林氏璧示警：「大家要有心理準備，但不要恐慌，做好自己能做的事情！」目前有公費施打疫苗資格的民眾盡快施打，「現在有得打，下週不一定有」。