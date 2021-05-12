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中午開始實施！家樂福「美食街、主題餐廳」也要實聯制了

▲▼家樂福美食街實施實聯制。（圖／業者提供）

▲家樂福美食街中午起實施實聯制。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

因應疫情升溫，繼麥當勞、IKEA宣佈進入門市須留下姓名、電話後，家樂褔稍早也宣布量販店設置之購物中心內的美食街也要率先實施實聯制，實施對象為館內用餐消費者，民眾需留下入館日期、時間、代表者姓名、聯絡方式、同行人數等資料，預計中午正式實施。

家樂福發出最新防疫新規，中午起全台量販設置購物中心內含美食街、主題餐廳等正式實施「實聯制」，來店於美食街選擇內用者需以表格填下登記資料，若是在主題餐廳內則以掃描QR Code填寫，若為家族聚餐等可派1人填寫即可，填寫內容有日期、時間、代表者姓名、聯絡方式、同行人數等資料。

另，同步要求合作商櫃位人員落實自主健康管理（量測體溫並記錄、勤洗手、戴口罩）；消費者進櫃位前需確認體溫是否異常，並用酒精消毒；餐廳櫃位櫃檯美食街洗手台有提供免費酒精供顧客消毒使用餐廳櫃位；美食街增加防疫隔板或採用梅花坐位，增加桌距1.5公尺；餐廳櫃位、美食街每小時落實桌椅消毒一次；顧客排隊及座位區社交距離告示張貼。

除外，家樂福、愛買、全聯、好市多全門市也全暫停試吃並加強消毒，其中，全聯同步暫時禁止消費者使用廁所、微波爐，好市多則將用餐區餐桌椅全撤離並減少2成人流進入賣場。

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