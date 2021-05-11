確保水路不中斷！高市府出招　出動空拍機勘查高屏溪上游

▲高雄市攜手第七河川局出動空拍機掌握荖濃溪流向，確保水流進入高屏溪集水區內。（圖／高雄市水利局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市水情自4月1日轉為橙燈後，市府仍朝開源節流方向維持穩定供水，10日出動空拍機，巡查荖濃溪上游至新威大橋下游，確保水路有進入高屏溪集水區內。

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▲高雄市攜手第七河川局出動空拍機掌握水路。（圖／高雄市水利局提供）

高雄市水利局專門委員黃柏棻表示，10日水利局聯手第七河川局以空拍勘查，從荖濃溪上游至新威大橋下游巡查水河川流向，水路往高雄市轄區阻流方向走，直到美濃溪阻止門取水站時，由農水署高管處取水進入美濃灌區，餘裕水會循著水路經過阻止門排水進入美濃溪，再匯流到旗山溪。

黃柏棻指出，經空拍釐清水流方向，荖濃溪的水還是會回歸到高屏溪，由高屏堰取水作為大高雄用水，水路正常。

▲高雄市攜手第七河川局出動空拍機掌握荖濃溪流向，確保水流進入高屏溪集水區內。（圖／高雄市水利局提供）

水情吃緊狀況下，高雄市府努力開源節流，不僅聯合南水局在高屏溪流域鑿井挹注澄清湖，此外，水利局也公告，若有做為抗旱井公共用水需求，目前流程已簡化，目前有已知有2家申請。

黃柏棻表示，目前高雄水情仍是橙燈，藉九曲站鑿井和地面水作業，希望在六月底前仍維持橙燈，不進入紅燈分區供水階段。若是梅雨或是颱風雨在五、六月能進帳雨量，水情轉好後，水井就會暫停使用，後續利用還會和水公司研商，是否作為高雄抗旱和備援水使用。

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