見前女友與新歡同床超火　高雄男持麵包刀猛刺喊「給你死」

▲高雄一名陳姓男子不滿前女友有新歡，竟凌晨闖入持麵包刀猛刺女友新歡。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫 pakutaso）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名陳姓男子與張姓女子有感情糾紛，不滿張姓女子與小林（化名）交往同居，竟然在2020年7月凌晨持麵包刀闖入張女與小林的住處，看到2人同榻而眠不禁怒火中燒，先以鈍器猛擊小林的頭部，再拿麵包刀猛刺，更數度對小林大吼「給你死」，導致小林右手肌腱、神經斷裂，合併四肢頭皮多處撕裂傷。高雄高分院審理後，依殺人未遂罪嫌，判處陳男有期徒刑6年。

陳姓男子與張姓女子有感情糾紛，2人分手後還自稱是張女的男友，事後得知張女與小林2人交往同居，竟然在去年7月凌晨，持麵包刀劃破2人同居住處的紗門，再伸手開鎖進入。

沒想到一進門就看到小林與張女2人同榻而眠的畫面，讓他一瞬間怒不可遏，先以鈍物猛擊小林的頭部，小林驚醒後與之扭打成一團，陳男見狀竟拿著麵包刀對著小林就是一陣猛刺，期間更是對著小林大吼「給你死」，張女驚醒後急忙報警，幸好陳男被小林壓制在地直到員警到場，但也造成小林右手肌腱、神經斷裂，合併頭皮四肢多處撕裂傷。

高雄地方法院一審審理後，依殺人未遂判處陳男有期徒刑6年，但陳男不服再提上訴。陳男雖然坦承犯行，但否認自己有殺人未遂之意，辯稱會闖入小林與陳男的同居處是為了要將張女帶回，小林不願，因此2人扭打成一團；而手上的麵包刀則是他在房間拾獲，並非事前就先準備。

高雄高分院審理後，認為陳男有殺人故意，趁著小林與張女熟睡之際闖入，期間更以發出音量較低，比較不容易被人發現的麵包刀劃開紗門闖入，趁人再入睡無法防備之際，先以對器重擊小林頭部，再持刀猛刺；且陳男被帶回警局後還不斷咆哮，更表示要去小林家放火，毫無自我反醒之心，至今也未能取得小林的和解或原諒，況且小林右手傷勢嚴重，審酌後依殺人未遂罪嫌，維持原刑度，判處陳男有期徒刑6年。

►我沒有遲到，是時間遲到了。