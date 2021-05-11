嫩妹狂撩受不了...阿兵哥脱到剩內褲　「緊要關頭」老公殺進來

▲高雄一名女子涉嫌跟老公仙人跳，遭檢方起訴。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名張姓女子約朱姓軍人到租屋處「聊聊」，朱姓軍人以為是飛來豔福，進到屋內之後，張姓女子狂挑逗朱姓軍人，朱姓軍人脱到只剩下內褲，結果張姓女子的老公卻在「重要關頭」闖了進來抓姦，質問朱姓軍人「你是不是上了老婆」，最後賠錢了事，檢方調查後發現，原來是夫妻倆設局仙人跳，還有一名男大生受騙，這對夫妻目前被檢方以恐嚇取財罪起訴。

這起仙人跳案件發生在2020年1月16日晚間，朱姓軍人透過網路交友軟體認識張姓女子，張女約他來到自己租屋處，一進門之後，張女不斷挑逗，朱男「忍不住」脱到只剩下內褲，但就在這個關鍵時刻，張女的老公殺了進來，質問「你是不是上了我老婆」。

張女老公還假裝說要「找兄弟」處理，嚇得朱姓軍人交出提款卡，讓對方領走7萬9千元才順利脫身。這對夫妻眼見仙人跳有用，5天之後利用同樣手法約了一名男大生，當男大生坐在床上抱住張女時，老公又「及時出現」，狂毆男大生要他給個交代。

▲高雄地檢署。（ET資料照）

男大生雖然交出了提款卡，但裡頭只有900元，讓張女的老公更怒了，找來另一名胡姓友人幫忙，三個人要脅男大生前往當鋪「機車貸款」作為賠償，拿到3萬元，可是三人還沒打算放過他，還逼男大生到通訊行用學生專案購買蘋果手機iPhone 11Pro然後取走，過程中還毆打男大生逼他就範。

最後三人放走男大生，男大生趕緊報案，檢方調查時，三人對案情多所保留，還表示兩名受害人都是自願賠錢，不認「仙人跳」，不過被害人拿出驗傷單、相關監視器畫面當證據，最後檢方以恐嚇取財罪將三人起訴。

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