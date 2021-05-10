有車有房有存款大媽徵婚　列4條件網譏：單身到老吧

▲陶大媽列出4大要求，公開徵婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者陳培鈞／綜合報導

現代人找對象時，普遍都會有些條件限制，好用來篩選優質的另一半。大陸一位60歲的陶姓大媽發文徵婚表示，自己的經濟條件不錯，還提出四大要求，卻遭網友譏笑，「這哪有人敢要啊！」、「養一隻大公藏獒狗最適宜你」。讓她反問，要求過分嗎？

根據《網易新聞》報導，今年60歲的陶姓大媽表示，自己有車有房有存款，每個月還可以領人民幣7000元退休金（約新台幣3萬元），生活富足，但另一半已經去世5年，讓她感到孤單，希望能找對象陪伴，所以列出4項條件，希望找出合適的人選。

大媽的第一項要求是，兩人不登記結婚，只要一起生活就好，而且在一起後，另一半必須養得起她。大媽表示，她牽扯到財產問題，所以我覺得一起生活就足夠，但是男方要大方，要養得起我，我每個月都要花錢買護膚品、買衣服還要出門旅遊，這都很正常。第二項要求則是在一起後，男方要把前妻的東西全部扔掉，不能留著。

▲大媽徵婚條件之一，男方需要會煮飯。（示意圖／取自CC0圖庫Pixabay）

第三項要求則是要會做飯，並在大媽生病時好好照顧她，但如果男方生病了，必須滾出她家，大媽表示，自己不會照顧人，也不想當免費的保姆，只能滾回自己家去。第四個條件則是禁止抽菸喝酒、出去聚會，還要對她唯命是從。

此文一出，引起網友批評，「也不知道一婚怎麼成的」、「養一隻大公藏獒狗最適宜你、「你還是自己單身到老吧」、「自己還挺自信的？每月給我二萬我都不娶」、「這哪有人敢要啊！」、「看來大媽你這一輩子餘生只能自己過了」。