猛男扮假新娘闖入婚禮　新郎嚇傻拔腿跑

記者任以芳／綜合報導

河南商丘婚禮出現一名男子假扮新娘，差點嚇跑新郎。假新娘還在現場告白，「愛了新郎20年結果娶的不是自己，真是渣男。」原來，假新娘是新郎認識20多年好兄弟，故意惡整對方留下難忘回憶，真相大白後，逗得現場賓客哈哈大笑。

影片顯示，隨著優美的音樂響起，婚禮的大門打開瞬間。所有人都幾驚呆了，「這個人是誰？」接著，新娘突然網婚禮舞台前方助跑衝刺，姿勢超級搞笑。當時新郎相當震驚立刻閃躲，假新娘一直追趕新郎。主持人還開玩笑說，「今天的新娘十分野蠻。」

▲猛男假扮新娘，新郎當場嚇傻拔腿跑。（圖／翻攝 星視頻／好看視頻）

綜合陸媒報導指出，這場婚禮舉辦於去年九月，這位猛男新娘是新郎認識20年多年的好兄弟，為了給好友永生難忘回憶，故意假扮新娘。結果，新郎當場就蒙了，兩人當場你追我跑，假新娘還把新郎抓到舞台前告白。

影片顯示，假新娘深情說，「新郎是我愛了20年的男人，現在居然還要去娶另一個女人真是一個渣男。 」新郎表情尷尬又好笑，引來現場賓客笑聲連連。

▲猛男假新娘是新郎認識20多年好友。（圖／翻攝 星視頻／好看視頻）

據了解，新郎的好朋友一直思考，如何給新郎一個新婚驚喜，於是想到「假扮新娘」戲碼。好友和正版新娘商量後，兩人決定婚禮進場前互換位置，好好「整一下」新郎。

很多網友都開玩笑的說，「這確實是很驚喜」、「如果新娘真的長這樣的話，估計夜晚都睡不著了。」不少網友送上祝福，人的一生能擁有摯友和摯愛十分幸福。