　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

猛男扮假新娘闖入婚禮　新郎嚇傻拔腿跑

記者任以芳／綜合報導 

河南商丘婚禮出現一名男子假扮新娘，差點嚇跑新郎。假新娘還在現場告白，「愛了新郎20年結果娶的不是自己，真是渣男。」原來，假新娘是新郎認識20多年好兄弟，故意惡整對方留下難忘回憶，真相大白後，逗得現場賓客哈哈大笑。

影片顯示，隨著優美的音樂響起，婚禮的大門打開瞬間。所有人都幾驚呆了，「這個人是誰？」接著，新娘突然網婚禮舞台前方助跑衝刺，姿勢超級搞笑。當時新郎相當震驚立刻閃躲，假新娘一直追趕新郎。主持人還開玩笑說，「今天的新娘十分野蠻。」

▲▼猛男假扮新娘，新郎當場嚇傻拔腿跑。（圖／翻攝 星視頻／好看視頻） 

▲猛男假扮新娘，新郎當場嚇傻拔腿跑。（圖／翻攝 星視頻／好看視頻）

綜合陸媒報導指出，這場婚禮舉辦於去年九月，這位猛男新娘是新郎認識20年多年的好兄弟，為了給好友永生難忘回憶，故意假扮新娘。結果，新郎當場就蒙了，兩人當場你追我跑，假新娘還把新郎抓到舞台前告白。

影片顯示，假新娘深情說，「新郎是我愛了20年的男人，現在居然還要去娶另一個女人真是一個渣男。 」新郎表情尷尬又好笑，引來現場賓客笑聲連連。

▲▼猛男假扮新娘，新郎當場嚇傻拔腿跑。（圖／翻攝 星視頻／好看視頻）

▲猛男假新娘是新郎認識20多年好友。（圖／翻攝 星視頻／好看視頻）

據了解，新郎的好朋友一直思考，如何給新郎一個新婚驚喜，於是想到「假扮新娘」戲碼。好友和正版新娘商量後，兩人決定婚禮進場前互換位置，好好「整一下」新郎。

很多網友都開玩笑的說，「這確實是很驚喜」、「如果新娘真的長這樣的話，估計夜晚都睡不著了。」不少網友送上祝福，人的一生能擁有摯友和摯愛十分幸福。

ET快訊
快訊／失控長征火箭墜落地球！　位置曝光
OL貼窗啪啪片外流！　LINE群瘋傳身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

長征5B火箭殘骸10時進入大氣層　官方公佈墜落海域在這

猛男扮假新娘闖入婚禮　新郎嚇傻拔腿跑

小熊維尼遭暴打「微博屏蔽關鍵字」　陸媒疑避嫌刷一整排「噗噗熊」

25秒壓車連過5彎！重機騎士雷殘「摔斷腳」　左掌剩皮相連懸空晃

印度男與女友被捕！瞞報行蹤搞派對　禍港「變種病毒」恐擴散

他工地撿「邪門鐵鍊」放口袋　10小時後慘遭截肢…現況曝

張OO死了獲賠525萬！壽險女業務「上街大宣傳」　燦笑照網全看傻

比利時議員稱「阿里巴巴從事間諜活動」　中使館駁斥「搞雙標」

陸官方要管「追星粉絲團」　嚴打引發「非理性應援」行為

兩岸能否重新開機？　他提出「台灣要做的五件事」

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

長征5B火箭殘骸10時進入大氣層　官方公佈墜落海域在這

猛男扮假新娘闖入婚禮　新郎嚇傻拔腿跑

小熊維尼遭暴打「微博屏蔽關鍵字」　陸媒疑避嫌刷一整排「噗噗熊」

25秒壓車連過5彎！重機騎士雷殘「摔斷腳」　左掌剩皮相連懸空晃

印度男與女友被捕！瞞報行蹤搞派對　禍港「變種病毒」恐擴散

他工地撿「邪門鐵鍊」放口袋　10小時後慘遭截肢…現況曝

張OO死了獲賠525萬！壽險女業務「上街大宣傳」　燦笑照網全看傻

比利時議員稱「阿里巴巴從事間諜活動」　中使館駁斥「搞雙標」

陸官方要管「追星粉絲團」　嚴打引發「非理性應援」行為

兩岸能否重新開機？　他提出「台灣要做的五件事」

「五堅情」真的要開演唱會了！　連家人都不說...時間地點終於曝光

沒3間房不能進媽媽群組　專家曝：工程師爸爸套路這樣走

台南農村超人氣美食！招牌茄餅外皮酥脆　內餡紮實濃濃茄子味

第一個沒媽媽的母親節　趙少康：我真的很想念妳

變電箱旁一條「超飽滿法國麵包」掉地上　網見翻車畫面笑：烤焦了

快訊／屏東滿州轎車失控「撞破水泥磚牆」！　車頭爛毀2傷送醫

訴訟案曝AppStore審核數據　4成應用程式遭拒絕上架

雞排妹輸慘！陳沂放大「美尻照」逼掩面　網見表情太反差：完勝了

吳念庭持續出賽戰軟銀　先發改守三壘大關

「三位媽媽同一個心願...」國民黨母親節溫馨喊話：堅決反對孩子吃萊豬

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

他撿「邪門鐵鍊」　10小時後慘遭截肢

長征5B火箭殘骸10時進入大氣層 官方公佈墜落海域在這

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

小熊維尼遭暴打「微博屏蔽關鍵字」 陸媒疑避嫌刷一整排「噗噗熊」

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗變形慘死

玻璃棧道炸裂！遊客慘懸250公尺高空嚇尿

印度男與女友涉嫌瞞報被捕

千萬網紅蘿莉無P素顏照瘋傳！她竟抓狂摔手機

10年生5孩躲坐牢　女來不及懷孕慘了

高中妹行李放肛塞　被車站安檢員拍照取笑

死了賠525萬！壽險女業務上街宣傳

更多熱門

相關新聞

大陸貴州高速公路設置迴轉道

大陸貴州高速公路設置迴轉道

一般市區道路開過頭可以迴轉，不過若在高速公路下錯交流道，就只能等到下一個交流道再回頭。不過大陸貴州的高速公路卻不一樣，由於當地多為山區，可能一個交流道就要翻過山頭才有，因此當地工程也特別設計了高空迴轉道，讓駕駛能迅速掉頭。

是誰讓法拉利前執行長重出江湖？

是誰讓法拉利前執行長重出江湖？

吳釗燮接受澳媒專訪　國台辦回應

吳釗燮接受澳媒專訪　國台辦回應

八斗子漁船「漁富888號」火燒船　海巡救回9人2失聯

八斗子漁船「漁富888號」火燒船　海巡救回9人2失聯

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

關鍵字：

大陸婚禮猛男假新娘河南商丘

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

小貨車時速飆破154公里遭罰8千！原廠1句話打臉警

第二波水逆來了！5星座慘成重災戶

三上悠亞才第二！　現役AV女優排行公開

雞排妹、陳沂深夜直播吵架！1.5萬人圍觀

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

雞排妹又狂call！陳沂直接公布號碼掀議

劉沛緹燦笑緊擁陳志強！曾智希全程盯場

台南安平帆船7人檢查無發燒等染疫症狀

半夜如廁傳敲門聲！她開門遭怒瞪

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面