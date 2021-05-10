台灣成「最危險地方」　陸學者：台獨是中國人的敵人

▲廈大台研學者唐永紅。（圖／取自華夏經緯網）

記者陳政錄／北京報導

《經濟學人》日前以「地球上最危險的地方」為題，將台灣放在雜誌封面後，相關議題廣受討論。廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅對此歸因為，目前台海之所以「風高浪急」，是因為當前台灣「台獨」分裂勢力及美國等國際反華勢力勾結，欲單方面改變兩岸關係定位的後果。

唐永紅分析陸方立場，指稱中國大陸的立場與主張是「中國人不打中國人」，但內涵是台灣遵守憲法內「兩岸同屬一個中國」，不從事「台獨」分裂活動。

他說，依循上述方式，也就是認同自己是「中國人」，不成為「中國的敵人」。對於陸方不承諾放棄武力，唐永紅說，就大陸方面而言，對付分裂國家、損害國家利益的敵人，可以採取一切必要的手段，包括非和平方式，這也是主流國際社會包括美國所奉行的準則。

對於台海現狀，唐永紅歸因於當前的台灣「台獨」分裂勢力及美國等國際反華勢力為實現自己的政治與戰略企圖，相互勾連、挑釁，妄圖單方面改變兩岸關係性質定位、破壞台海和平穩定現狀的結果。

他還補充，隨著中國大陸崛起，與美國差距越來越小、國際社會影響力愈大，美國轉而實行旨在遏制與圍堵的戰略競爭政策，更大力度打台灣牌，對台獨勢力傳達錯誤訊息，所以中國大陸進行反制；與此同時，民進黨不承認九二共識，這是近年大陸艦機頻繁繞台並跨越海峽中線的主要原因。

不過，對於陸方堅持的「九二共識」、「一中原則」，以及台海緊張局勢現狀，陸委會10日應邀赴立院，就「美中衝突加劇下的台海情勢發展」發表報告，報告稱是北京當局持續採取兩面手法，迫我接受其單方設定的兩岸關係終局，威脅國安，這才是當前台海情勢不穩定的主要根源。

陸委會報告表示，政府維持台海現狀的政策一貫，將持續審慎評估情勢、強化自我防衛，堅定捍衛國家主權與民主自由。報告強調，作為區域負責任的一方，台灣將與理念相近民主國家合作，共同維護台海及區域的和平穩定。

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