人口成長率是升是降？　陸官宣：第七次人口普查結果5／11公佈

▲大陸第七次全國人口普查結果5月11日公佈。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

外界近期對於大陸人口成長率十分關注，不少媒體透過自行統計，預估人口成長率有可能進入負成長，而官方數據也遲遲未能公佈。不過，經過半年的統計，大陸國新辦終於敲定，11日正式對外公佈第七次人口普查結果，揭開人口成長率的「盲盒」。

▲大陸自2020年11月起，啟動第七次全國人口普查。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，參加發佈會的有國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室主任、國家統計局副局長李曉超，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室副主任、國家統計局總統計師曾玉平，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室副主任、國家統計局人口和就業統計司司長張毅。

據了解，中國大陸自建政以來，共進行過七次人口普查，分別為1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年。其中，第一次人口普查為1953年大陸開始執行發展國民經濟第一個五年計劃的背景下進行，歷時半年多。

▲外界對於中國大陸是否進入人口負成長感到好奇。（圖／CFP）

第六次全國人口普查結束後，大陸總人口數達到13.39億人，相較於10年前的數據，外界分析，第七次人口普查面臨的情勢將大有變化。大陸國家統計局曾指出，「我國人口發展的內在動力和外部條件發生顯著改變，出現重要轉折性變化，人口總規模增長慣性減弱，勞動年齡人口波動下降，老齡化程度不斷加深。」

正因為如此，不少媒體在第七次人口普查結果尚未公佈前，透過各省市政府的數據自行估算，得出來的結果指向，「人口成長率或進入負成長」的結論，引起外界熱議。