　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸廉政工作會議　李克強點名「指尖上的形式主義」

▲▼大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸國務院日前召開第四次廉政工作會議，總理李克強在會議上總結去年反腐敗工作，強調接下來要持續推進黨風廉政建設，並點名少數地方和部門，在落實全面從嚴治黨的要求不到位，形式主義、官僚主義問題仍有不同程度存在，有的執行政策搞「一刀切」，一些地方線上政務存在「指尖上的形式主義」。

據《中國政府網》公告的李克強講話全文，他首先表示，去年在新冠肺炎疫情的背景下，中國大陸持續加強政府系統黨風廉政建設和反腐敗工作，為統籌推進疫情防控和經濟社會發展提供有力保障，同時堅持依法科學精準防控、創新宏觀政策和實施機制、推進政府職能轉變、厲行勤儉節約、強化監督。

▲偷錢，金融犯罪，貪汙（圖／視覺中國CFP）

▲李克強強調要建設黨的廉政風氣，打擊形式主義。（圖／視覺中國CFP）

李克強表示，面對罕見衝擊，政府聚焦「六保」，特別是保就業、保民生、保市場主體，實施規模性紓困政策，全年為市場主體減負超過2.6兆元（人民幣，下同），推動金融系統向實體經濟合理讓利1.5兆元，擴大失業保險、社會救助保障範圍。

職能轉變、廉政建設上，他說，政府深化放管服改革，取消和下放53項行政許可事項，繼續壓縮市場准入負面清單和外商投資准入負面清單，中央政府帶頭過「緊日子」，中央本級非急需非剛性支出壓減50%以上。國務院部門文件減少12%、會議減少60%，對國務院部門申報的督查檢查考核事項壓減48%。

但李克強話風一轉，強調「在充分肯定成績的同時，也要清醒看到存在的問題和不足。」李克強說，形式主義、官僚主義問題不同程度存在，有的執行政策搞「一刀切」，一些地方線上政務存在「指尖上的形式主義」。

他還說，少數幹部不擔當、不作為、不善為，不合理行政審批事項仍然較多，有的存在暗箱操作，公平公正監管仍有薄弱環節，一些領域腐敗現象和不正之風比較突出，政府系統黨風廉政建設和反腐敗工作依然任重道遠，不能有絲毫放鬆。

所謂「指尖上的形式主義」是中國大陸近年打擊形式主義時，因應科技革新，提出的新名詞，主要指由於行動裝置普及，公務員、基層幹部手機上政務相關APP太多，有的甚至要求每天打卡、影響工作和生活，淪為新類型的「指尖上的形式主義」。

針對今年的工作，李克強說，中國大陸有堅定的信心保持經濟持續健康發展。他提到當前中小企業和個體工商戶仍然面臨較多困難，企業成本上升較快，就業壓力仍然較大，表明要紮實做好經濟社會發展各項工作，另一方面持之以恆推進政府系統黨風廉政建設和反腐敗工作。

在此之下，就《政府工作報告》和十四五規畫綱要部署，李克強表示，要圍繞市場主體恢復元氣增添活力，推動各項政策盡快落地見效，要切實管好用好財政資金、確保減稅降費政策落實到位、堅決清理整治各種違規收費、精準有效落實金融惠企政策，還要加強對社會民生領域投入的監管，確保資金安全高效使用，提出要以嚴實深細的作風落實就業優先政策、提高教育投入效率、加強醫保基金使用監管、確保養老金按時足額發放、保障基本住房、堅持政府過緊日子、深化放管服改革、持續減權限權，並推動政府系統黨風廉政建設取得新成效等。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
7歲童溺死！姊心碎要弟弟「回岸邊」　招魂一次允杯
兒童遊樂區有「眼鏡蛇洞」！　他誤踩冒出100cm雙蛇嚇翻
快訊／印度旅客返台畫面曝！驚傳「3人有症狀」被帶走
女星整型失敗「鼻子少一塊肉」！　7個月後露臉：長不回來了
快訊／7歲童被拖下水溺斃？　相驗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

情侶海中吻上癮「無視腿被淹」　保安狂喊10分鐘：別親啦！漲潮了

放任魚骨卡氣管60年　老伯劇痛就醫...長成2.3公分「雞腿狀」異物

上海海關攔截247支走私「人體細胞」　「實驗室培養基」名義夾帶申報

陸廉政工作會議　李克強點名「指尖上的形式主義」

武親節！　廣東兩家庭爭位扯髮、砸茶壺都來...小女孩一旁看傻眼

綠色特斯拉當嫁妝！迎娶回程竟墜山谷摔爛　網嚇：女送綠色男丟山谷？

長征五B火箭墜海　胡錫進：看清美虛偽「接下來還會密集發射」

覆議無效！　紐交所啟動陸三大電信公司摘牌程序

台灣成「最危險地方」　陸學者：台獨是中國人的敵人

捲入蓋茲離婚緋聞　女翻譯王喆「不忍了！」控訴網路霸凌　

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

情侶海中吻上癮「無視腿被淹」　保安狂喊10分鐘：別親啦！漲潮了

放任魚骨卡氣管60年　老伯劇痛就醫...長成2.3公分「雞腿狀」異物

上海海關攔截247支走私「人體細胞」　「實驗室培養基」名義夾帶申報

陸廉政工作會議　李克強點名「指尖上的形式主義」

武親節！　廣東兩家庭爭位扯髮、砸茶壺都來...小女孩一旁看傻眼

綠色特斯拉當嫁妝！迎娶回程竟墜山谷摔爛　網嚇：女送綠色男丟山谷？

長征五B火箭墜海　胡錫進：看清美虛偽「接下來還會密集發射」

覆議無效！　紐交所啟動陸三大電信公司摘牌程序

台灣成「最危險地方」　陸學者：台獨是中國人的敵人

捲入蓋茲離婚緋聞　女翻譯王喆「不忍了！」控訴網路霸凌　

台股電子疲弱、傳產金融撐盤！指數跌49點收17235點

被爆涉趙介佑案遭政風訪談　余文「皆按照規定走」：經得起考驗

「防疫保單」大賺！　金管會：目前看來確實大發利市　

7歲童溺死！姊心碎要弟弟「回岸邊」：回到家這邊…招魂一次允杯

韓國「香蕉牛奶」變香氛噴霧！螞蟻人美夢成真　隨時沉浸在甜味中

「0分考卷換水煎包」　南投佛心老闆：鼓勵邊緣學生不放棄努力

LIVE／華航再傳另一機隊教官確診！陳時中最新說明

破門救人反賠錢是真的嗎？　消防員揭《火神》劇情：還有更扯的

從重劃區熱回蛋黃區！板橋新案搶在地客　文化路衝上8字頭

Honda「大改款FIT」已有人下訂成功？台灣本田回應了

大陸熱門新聞

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

12歲男孩深夜離家　一句話讓警秒哽咽

綠色特斯拉當嫁妝！迎娶回程竟墜山谷摔爛

央視曝光「習近平與母親的約定」：清白做人、乾淨做事、坦蕩為官

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

捲入蓋茲離婚緋聞　女翻譯王喆決定提告

小熊維尼遭暴打「微博屏蔽關鍵字」 陸媒疑避嫌刷一整排「噗噗熊」

長征五B火箭墜海　胡錫進：看清美國虛偽

另類時間管理大師！ 好閨蜜「變性」同時交往3女...只因「手頭拮据」

陸學者唐永紅：台獨是中國人的敵人

武親節！ 廣東兩家庭爭位扯髮、砸茶壺都來...小女孩一旁看傻眼

他驗DNA驚見2孩子都非親生　在鑑定中心撞牆瘋了

更多熱門

相關新聞

陸學者唐永紅：台獨是中國人的敵人

陸學者唐永紅：台獨是中國人的敵人

《經濟學人》日前以「地球上最危險的地方」為題，將台灣放在雜誌封面後，相關議題廣受討論。廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅對此歸因為，目前台海之所以「風高浪急」，是因為當前台灣「台獨」分裂勢力及美國等國際反華勢力勾結，欲單方面改變兩岸關係定位的後果。

人口成長率是升是降？ 陸官宣：第七次人口普查結果5／11公佈

人口成長率是升是降？ 陸官宣：第七次人口普查結果5／11公佈

猛男穿白紗亂入婚禮　新郎轉身落跑

猛男穿白紗亂入婚禮　新郎轉身落跑

美國吸金 錢進債市有利可圖？

美國吸金 錢進債市有利可圖？

吳釗燮接受澳媒專訪　國台辦回應

吳釗燮接受澳媒專訪　國台辦回應

關鍵字：

廉政工作會議李克強指尖上的形式主義國務院中國大陸大陸貪腐共產黨

讀者迴響

熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

采子神隱24天首發聲！

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面