陸廉政工作會議　李克強點名「指尖上的形式主義」

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸國務院日前召開第四次廉政工作會議，總理李克強在會議上總結去年反腐敗工作，強調接下來要持續推進黨風廉政建設，並點名少數地方和部門，在落實全面從嚴治黨的要求不到位，形式主義、官僚主義問題仍有不同程度存在，有的執行政策搞「一刀切」，一些地方線上政務存在「指尖上的形式主義」。

據《中國政府網》公告的李克強講話全文，他首先表示，去年在新冠肺炎疫情的背景下，中國大陸持續加強政府系統黨風廉政建設和反腐敗工作，為統籌推進疫情防控和經濟社會發展提供有力保障，同時堅持依法科學精準防控、創新宏觀政策和實施機制、推進政府職能轉變、厲行勤儉節約、強化監督。

▲李克強強調要建設黨的廉政風氣，打擊形式主義。（圖／視覺中國CFP）

李克強表示，面對罕見衝擊，政府聚焦「六保」，特別是保就業、保民生、保市場主體，實施規模性紓困政策，全年為市場主體減負超過2.6兆元（人民幣，下同），推動金融系統向實體經濟合理讓利1.5兆元，擴大失業保險、社會救助保障範圍。

職能轉變、廉政建設上，他說，政府深化放管服改革，取消和下放53項行政許可事項，繼續壓縮市場准入負面清單和外商投資准入負面清單，中央政府帶頭過「緊日子」，中央本級非急需非剛性支出壓減50%以上。國務院部門文件減少12%、會議減少60%，對國務院部門申報的督查檢查考核事項壓減48%。

但李克強話風一轉，強調「在充分肯定成績的同時，也要清醒看到存在的問題和不足。」李克強說，形式主義、官僚主義問題不同程度存在，有的執行政策搞「一刀切」，一些地方線上政務存在「指尖上的形式主義」。

他還說，少數幹部不擔當、不作為、不善為，不合理行政審批事項仍然較多，有的存在暗箱操作，公平公正監管仍有薄弱環節，一些領域腐敗現象和不正之風比較突出，政府系統黨風廉政建設和反腐敗工作依然任重道遠，不能有絲毫放鬆。

所謂「指尖上的形式主義」是中國大陸近年打擊形式主義時，因應科技革新，提出的新名詞，主要指由於行動裝置普及，公務員、基層幹部手機上政務相關APP太多，有的甚至要求每天打卡、影響工作和生活，淪為新類型的「指尖上的形式主義」。

針對今年的工作，李克強說，中國大陸有堅定的信心保持經濟持續健康發展。他提到當前中小企業和個體工商戶仍然面臨較多困難，企業成本上升較快，就業壓力仍然較大，表明要紮實做好經濟社會發展各項工作，另一方面持之以恆推進政府系統黨風廉政建設和反腐敗工作。

在此之下，就《政府工作報告》和十四五規畫綱要部署，李克強表示，要圍繞市場主體恢復元氣增添活力，推動各項政策盡快落地見效，要切實管好用好財政資金、確保減稅降費政策落實到位、堅決清理整治各種違規收費、精準有效落實金融惠企政策，還要加強對社會民生領域投入的監管，確保資金安全高效使用，提出要以嚴實深細的作風落實就業優先政策、提高教育投入效率、加強醫保基金使用監管、確保養老金按時足額發放、保障基本住房、堅持政府過緊日子、深化放管服改革、持續減權限權，並推動政府系統黨風廉政建設取得新成效等。

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