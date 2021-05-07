吳釗燮接受澳媒專訪　國台辦：公然散佈「台獨」言論

▲吳釗燮4日接受《澳洲金融評論報》記者視訊專訪，其內報導於6日刊出。（圖／外交部提供）

記者陳政錄／北京報導

外交部長吳釗燮日前接受澳媒專訪，呼籲國際正視中國大陸威權主義擴張所產生的影響，認為其持續侵擾台灣。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日回應稱，「吳釗燮之流」公然散佈「台獨」言論，企圖靠本末倒置、編織謊言來欺騙愚弄台灣民眾、誤導國際社會。

朱鳳蓮繼續重申，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。這是任何人任何勢力都無法改變的鐵的事實。

她說，我們（中國大陸）正告民進黨當局和吳釗燮之流，不要誤判形勢， 台獨是絕路。強調大陸有決心挫敗一切台獨分裂活動，強調一切分裂中國的台獨分子終將被歷史審判和清算。

吳釗燮4日接受《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）記者視訊專訪，呼籲國際社會正視中國大陸威權主義擴張所產生的影響；在強化台澳雙邊關係方面，吳釗燮則指出，台澳互為重要貿易夥伴，期盼澳洲取法紐西蘭，儘速啟動「台澳經濟合作協議」（ECA）談判。

吳釗燮說，台灣位於中國大陸威權主義擴張的最前線，中國大陸政府持續透過軍事威脅、假訊息、混合戰、經濟手段及阻撓台灣國際參與等方式侵擾台灣，而我方則盼與友好且理念相近民主國家能展現對台灣支持，關注台海和平穩定。

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