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確診機師曾到福華飯店！網紅4／28才推「超殺優惠」...8000網友瘋搶訂

▲台北福華大飯店高級單床房。（圖／福華大飯店提供）

▲台北福華大飯店。（圖／福華大飯店提供）

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布3例本土和1例感染源調查中確診個案，其中案1187確診前有相關活動史，5/3曾到台北福華大飯店七賢吧。對此，本報發現，有旅遊網紅日前才推廣過福華大飯店的促銷，而該活動貼文曝光後，更是吸引了上萬網友按讚分享和近8000名網友瘋狂搶訂，一度還癱瘓了訂房網站。

案1187為本國籍40多歲男性，為華航機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值16），感染源調查中，已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。

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指揮中心指出，該名個案曾於5月3日下午約6點半至8點到台北福華大飯店七賢吧。台北福華大飯店則回應，昨晚收到通知後就已經進行全面消毒，目前七賢吧已暫時關閉，不再對外接客，確認整個公共區域都已消毒過。

▲▼ 。（圖／翻攝自布萊N機票達人網站）

▲「布萊N機票達人」釋出的福華大飯店優惠專案。（圖／翻攝自布萊N機票達人網站）

不過，本報發現旅遊網紅「布萊N機票達人」於4月28日才推廣過福華大飯店的「超級大福袋專案」促銷，一房一廳的尊爵套房一晚含稅只要3888元，入住適用日期自5月1日開始至7月31日。

優惠內容除了搭配全日行政酒廊服務外，還搭配此次確診華航機師到訪過的七賢酒吧飲品招待。該活動貼文曝光後，吸引了上萬網友按讚分享，以及將近8000名網友瘋狂搶訂，一度還造成福華大飯店網站當機。

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