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華航「清零2.0」航班大砍以貨運優先　陸續停飛14天斷病毒傳播鏈

▲▼0510中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心今公布「華航機組員清零計畫2.0」，將前艙機組員全數召回檢疫。（圖／指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

華航諾富特案累積35人確診，指揮中心今（10）日公布「華航機組員清零計畫2.0」，將前艙機組員全數召回檢疫。指揮官陳時中表示，做這樣的決定是痛苦的，但華航內部可能有被多種病毒侵犯，無法從每樣原因做個別區隔，所以才會要求居家檢疫14天，採檢陰性後才能回到社區。

配合中央流行疫情指揮中心「清零專案2.0」的執行，華航規劃將空勤組員分組，陸續安排進入居家檢疫14天的階段，透過分組調派人力，儘量維持航班營運，並非全面停飛。

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華航表示，將全力調派可用人力，相關細節待與指揮中心最後確認，將依人力狀況檢視航班，適當因應及安排可飛的班次。目前客、貨運航班都還在調整中，航班異動資訊可查詢華航官網。

▲華航今（27）日起由醫護人員進駐公司設置疫苗接種站，以加速施打疫苗速度。（圖／華航提供）

▲華航「清零專案2.0」，將陸續停飛14天。（圖／華航提供）

為保障產業命脈，華航調度航班以貨運航線為優先，短時間內台灣進出口運能縮減，將影響貨物運送時間，部分航班也會取消載客。華航將在有限條件下，兼顧防疫要求，並考量空勤組員的身心平衡下，全力以赴儘量持續提供服務

陳時中表示，前艙機組員只要在台灣就要全數檢疫，在國外一入境就要進到集中檢疫所，後艙機組員曾派飛非長程航班，或有接觸風險機組員者，全數檢疫14天，相關機組員進入社區須採檢陰性，風險組與安全組不能混飛。

陳時中表示，清零計畫會讓華航陸續停飛14天，對華航客運貨運都會造成很大影響，但這是為了社區安全，不得不做的痛苦決定，因為可能被不同病毒侵犯，才用這種方式與社區區隔。發言人莊人祥補充，如果已經在家裡居家檢疫者，還是可以持續留在家裡，並將原本5天的檢疫期順延至14天。

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