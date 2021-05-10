快訊／罔腰曬「懷孕超音波照」遭移送！裁罰結果出爐

▲罔腰曬凸肚稱有了牛寶寶，引發外界高度關注。（圖／翻攝自IG／罔腰）

地方中心／高雄報導

網紅「罔腰」日前在IG上貼出凸肚、超音波照片，掀起外界熱議，由於其行徑已經誤導民眾相信該照片是罔腰所攝，因此罔腰也遭到警方依違反社會秩序維護法移送。對此，稍早高雄地院結果出爐，認為其行徑應不會導致社會大眾對跨性別者產生敵意，因此裁定不罰。

罔腰明知自己並未懷孕，且其張貼的超音波照也並非本人，但在面對網友疑問、媒體報導時，卻未對此多做澄清，又繼續發佈與懷孕相關之訊息，並混以因健康因素受檢之超音波檢查單、與懷孕無關之人體受試同意書回應大眾，誤導民眾相信胎兒超音波照片為其所有。

對此，高雄地院認為，雖然罔腰確實散佈與事實不符的事情，但其內容客觀上不足以讓人對跨性別者現今能否生育一事，感到畏懼或恐慌，也不足使社會對求子婦女、跨性別人士產生負面惡意，難認此行竟影響社會安寧、秩序，而其行為雖有損個人言行的可信度，但現今會散佈不實訊息之人，並不限跨性別者，應不會導致社會大眾對跨性別者產生敵意，進而影響公共安寧。

對此，法院審理後，認為罔腰的行徑所為與社會秩序維護法第 63 條第 1 項第 5 款「足以影響公共之安寧」之要件不符，故應為不罰之諭知。